快訊／美撤銷台積電南京廠VEU特權　台積電ADR開盤急跌3.11%

▲美國撤銷台積電南京廠的出貨豁免，意味著三大半導體廠在中國享有的特權時代將走入歷史。（圖／記者鄭遠龍攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國政府近日通知台積電，將於2025年12月31日正式撤銷其南京廠的「經驗證最終用戶」（VEU）授權，未來該廠運送關鍵設備時，必須逐案向美方申請出口許可。對此，台積電ADR於2日開盤後，重挫3.11%。

綜合外媒報導，台積電表示，已收到美國政府通知南京廠VEU授權即將撤回，目前公司正積極評估影響，並與美方溝通，強調會全力維持南京廠運作不中斷。VEU授權原本讓受認證廠商能自由進口特定美國設備與原料，撤銷後，相關供應商都必須個別申請出口許可，可能導致審核期拉長，增加營運不確定性。美方官員則表示，將持續核發維持廠房運作所需的許可，並尋求簡化審查流程，以因應大量積壓的申請案。

事實上，台積電在中國的生產規模遠不及三星與SK海力士。南京廠自2018年開始投產，去年營收占台積電總額僅一小部分，主要生產16奈米等較舊世代晶片。美國商務部產業安全局（BIS）近期已在聯邦公報正式撤銷三星、SK海力士及英特爾大連廠的VEU資格，預計每年將新增1000件出口許可申請需要處理。

美國自拜登政府以來，對中國半導體產業實施多項出口限制，要求在中國的外資晶片廠也須遵守規定。過去台積電、三星、SK海力士等獲得VEU資格，可無需逐案申請維持日常營運，如今相關政策收緊，將對供應鏈產生更大影響。

受此消息影響，美股科技股普遍走弱。美東時間9月2日開盤，台積電ADR下跌3.11%，報230.87美元；同時，標普500指數跌1.34%，納斯達克跌1.89%，道瓊跌1.15%。此外，輝達、特斯拉等科技巨頭也同步下滑。