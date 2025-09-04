TISA一關鍵機制　解決投資最大痛點

▲「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶」採「定期定額」機制，解決民眾理財的痛點。（示意圖／資料照）

TISA帳戶採「定期定額」機制，是否真能達成長期理財目標？以相同訴求的「好好退休」專案基金為例，即使遭遇新冠疫情、俄烏戰爭、關稅戰與新台幣升值等事件衝擊，成立至今定期定額平均報酬率仍有21.9%，並以台股基金類型最亮眼，平均報酬率47%、年化超過10%，顯示長期紀律投資的穩健成果。

投資當然是低買、高賣，賺取中間最大價差。然而，對於絕大多數人來說，一來沒有大筆的閒置資金一次投入，二來無法每次都準確掌握市場高低點，因此，「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶」規劃採「定期定額」機制，也就是在每個月的固定一個日期、投入一筆固定資金的方式理財，解決民眾理財的痛點。

理柏（LSEG Lipper）亞太區研究總監馮志源表示，單筆投入與定期定額沒有好壞之分，但是單筆著重「選時」，也就是搶到對的進場時機，而定期定額無論市場高低，長期分批投入，達到降低買進成本的效果，當行情波動較大時，效果特別明顯，更能形成所謂的「微笑曲線」。

不過，這是學理論述，實際上能否奏效？由基富通執行的「好好退休」專案同樣是以定期定額方式協助民眾長期理財，雖然2021年10月上線便遭遇新冠疫情考驗，爾後又歷經俄烏戰爭、關稅戰、新台幣升值等事件衝擊，但據晨星資料顯示，至今年8月底的定期定額報酬率平均為21.9%，換算年化約5%。

依5大類型基金觀察，台灣股票型表現最亮眼，成立至今定期定額報酬率平均達47%，還優於台股加權指數的35%。其次是積極型、穩健型與目標日期型，各為24.5%、21%與18.6%，年化報酬率介於4-6%之間；而保守型以債券為主，平均6.8%，也優於彭博巴克萊全球綜合債指數的5%。

馮志源表示，績效固然重要，但長期投資的話，績效不要放在第一位，更要重視風險控管，要能夠經得起市場的考驗。無論好好退休或TISA基金，都有專家精選，兼顧長期報酬與風險的穩定性，幫投資人省去第一層困擾，再經由定期定額的制度引導紀律理財。

此外，TISA基金每月最低只要1,000元即可參加，非常適合資金不多的小資族或固定領薪的上班族。當然，有大額資金但不敢一次「歐印」的中實戶或大戶，只要把每次投入的金額拉高，同樣都適用定期定額。

但是他也提醒，定期定額應避免用太短視的角度投資，要真正達到效果，一定要拉長時間，建議至少3年以上，相當於一個景氣循環周期，這也與TISA基金以3年期績效做為篩選條件相符合。如同巴菲特所說：「投資應該善用複利的力量，讓資產隨時間滾雪球式增長。」定期定額要勝出，比的是誰的氣長。

什麼是「定期定額微笑曲線」？

