川普政策引爆投資新商機　核能、軍工、加密貨幣等3大產業成贏家

▲中租投顧總經理蘇皓毅。（圖／中租投顧提供）

記者巫彩蓮／台北報導

川普重返白宮後，市場焦點多聚焦在關稅政策帶來的金融市場震盪，例如4月初的｢關稅解放日｣，一度讓美股大跌，加上川普本人對於｢新能源｣的嗤之以鼻、希望原油加大開採力度促使油價降低，以改善通膨及關稅成本侵蝕消費產業利潤等疑慮，均導致相關類股表現偏弱，讓不少投資人憂心忡忡。但專業機構提醒，投資人不應只看到政策的負面衝擊，川普政府的多項政策其實為國防軍工、核能發電、數位貨幣三大產業帶來意想不到的投資機會。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，川普政府的政策並非全然負面，只是大家被關稅議題所淹沒，而忽視其政策所帶來的產業利多。川普與拜登總統均重視AI發展，只是川普更強調放寬AI監管、優先強化國防安全，同時限制高階AI晶片技術及產品流入中國，抑制中國AI技術崛起。這些政策支持力道強勁，包含核電產業因AI重獲新生、國防軍工預算提升、新戰爭型態的無人機需求增長、甚至加密貨幣交易平台到穩定幣應用等五大發展契機，均已為相關產業創造新的投資主題。

2025年5月，川普總統簽署4道行政命令，宣示2050年前將核能發電能力由現行約100GW大幅擴增至400GW，此舉將直接滿足資料中心的龐大用電需求。這項政策讓過往在綠能正義大旗下沉寂已久的核能類股重獲市場青睞，如NuScale Power Corporation(SMR)、Nano Nuclear Energy Inc.(NNE)等核能概念股再度吸引投資人目光。

數位貨幣領域同樣受惠於川普的積極態度。相對於過往保守立場的拜登政府，川普在選前即已帶動比特幣相關類股上漲，如持有數位貨幣資產的Strategy Inc(MSTR)與加密貨幣交易平台Coinbase Global Inc(COIN) 表現亮眼。今年7月17日美國國會通國穩定幣法案(GENIUS Act)，也帶動穩定幣應用平台Circle Internet Group Inc(CRCL)等的股價上揚。

軍工產業更是川普政策下的最大贏家之一，川普一邊以對等關稅施壓對美貿易大幅逆差國，要求多採購美國商品，一邊積極推銷美國軍火，要求歐洲北約會員國提高國防預算多承擔責任，也敦促中國周邊國家如韓國增加軍費開支、購買美國軍事裝備。美國傳統軍工類股如Lockheed Martin Corp.(LMT)、RTX Corp(RTX)或是Northrop Grumman Corp.(NOC)等均是這波貿易談判紅利的受益者。現代戰爭型態轉變也帶來新的投資機會，無人機概念股的Kratos Defense & Security Solutions(KTOS)與AeroVironment, Inc.(AVAV)也有所表現。

蘇皓毅指出，川普政府近期更表示正考慮收購主要國防承包商股權，強化對國防產業的控制力，進一步帶動國防相關類股漲勢。在川普充滿爭議性言論下，似乎有條不紊的執行競選諾言，讓美國再次偉大。此外，｢放鬆監管｣也是未來可能執行的政策之一，若能進一步落實，將有利於企業購併、金融整合，屆時Goldman Sachs Group, Inc(GS)、PNC Financial Services Group Inc(PNC)等金融巨擘都有機會受益。

