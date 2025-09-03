台股ETF受益人數8 檔刷新高！　主動式人氣夯漲幅超過大盤　

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

ETF市場蓬勃發展，主動式ETF也加入發行之列，截至2025年8月29日，且已有二檔主動式ETF基金資產規模突破百億元，主動統一台股增長（00981A）規模破200億元，進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，包括元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒（00982A）在內共8檔受益人數逆勢創高，整體表現來看，包括00982A在內的5檔主動式台股ETF受益人數全數創高，顯見出台股主動式ETF已然成為投資人新寵。

另根據證交所統計，自今年5月5日第一檔主動式ETF上市掛牌至8月29日，大盤指數漲幅16.6%，有三檔主動式ETF價格表現超越大盤。

台股上周盤中再度攻上新高，不過台股ETF受益人數在終止續兩周飆新高，上周微幅減少。根據集保戶股權分散8月29日最新統計資料顯示，上週台股ETF受益人減少7869人，總人數來到1139萬7528人，統計今年來增加117萬1692人。

根據證交所統計，截至今年8月29日，已有7檔主動式ETF掛牌上市，自今年5月5日第一檔主動式ETF上市掛牌至8月29日期間，加權股價指數漲幅為16.6%，有三檔主動式ETF價格表現超越加權股價指數漲幅，且已有二檔主動式ETF基金資產規模突破百億元。

成交量部分，主動式ETF之成交量占全體上市ETF成交量比例持續提升，5月占比4.12%，隨著掛牌檔數增加及交易活絡，至8月成交量占比上升至17.10%，成交值部分，主動式ETF占全體上市ETF之成交值自5月2.03%上升至8月9.95%。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，加上對台股科技產業長期保持成長的樂觀態度，在AI逐漸取代消費電子產品成為未來趨勢下，台灣最重要的半導體與硬體相關概念股皆可望迎來新一波的週期成長。相信美國在政策的不確定性仍將在未來一段時間內不斷對市場產生衝擊，但是投資機會總是伴隨著恐懼威脅而來，選股重勢良好配置可望增加投資效益。選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業，適度配置低基期/高值利率傳統企業。

