GIS-KY獨供蘋果三大產品　郭明錤：最壞時期已過

▲GIS-KY業成。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

知名蘋果分析師、天風國際證券分析師郭明錤今（3日）出具最新報告指出，觸控面板大廠GIS-KY業成（6456）已走過最壞時期，隨著獨家供應蘋果折疊iPhone、iPad與低價版Vision Pro（Vision Air）等三大產品訂單，未來營運成長可期，正處於由虧轉盈、邁向穩定獲利的關鍵轉折。

郭明錤表示，業成已獨家取得蘋果折疊iPhone與iPad所需的超薄玻璃（UTG，Ultra-Thin Glass）後段加工訂單，預計自2026年起開始挹注營收。他強調，在研究台廠於折疊產品關鍵零組件的受惠情況時，除了軸承大廠新日興（3376），業成亦是值得關注的重要新標的。

同時，業成不僅維持蘋果Vision Air貼合的獨家供應地位，還取代原有供應商，成為Pancake光學模組的獨家供應商。郭明錤指出，這將有助於公司在相關業務中達成垂直整合並提升利潤，該部分業績可望自2027年起陸續貢獻。

在財務表現方面，業成曾於2024年第4季展現顯著獲利改善，但2025年第1季再度轉虧。不過，最新公布的2025年第2季財報顯示，即便處於產業淡季，公司營業利益率與庫存狀況仍優於2024年第4季，不僅降低短期獲利反轉風險，相較2024年第2季，財務體質亦有明顯改善。郭明錤認為，這些跡象顯示業成正處於結構性轉折階段，營運動能逐步走向穩定。