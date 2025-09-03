國際大廠加速投入　研調估2030年AR眼鏡出貨量達3210萬台

`

記者高兆麟／台北報導

根據TrendForce最新《2025近眼顯示市場趨勢與技術分析》報告，2025年隨著國際品牌陸續釋出AR眼鏡原型，以及Meta預計在近期發佈AR眼鏡Celeste，市場對AR裝置的關注程度開始升溫，加上OLEDoS產品價格下跌，預計2025年全球AR出貨量將達到60萬台。

長期而言，訊息提示類AR市場的成長動能強勁，2028年開始伴隨高階全彩AR技術趨於完善，來自國際大廠設計更臻成熟的產品陸續問世，將推升出貨量於2030年達3,210萬台。從區域出貨占比觀察，目前中國市場為出貨主力，但隨著Meta、Google等科技巨頭加入，預計2030年中國市場的出貨占比將降至50.2%。

TrendForce表示，AI技術讓消費者對AR眼鏡應用有更明確的想像，也助益市場逐步形成規格共識。以光引擎為例，品牌針對消費者需求，開始要求光引擎功耗必須小於300mW、排水體積應小於1cc、重量小於3g等。對供應商而言，這些要求雖是對原本已困難重重的技術添加挑戰，卻也有助規格發展趨於一致。如目前LEDoS與LCoS的主流面板尺寸多在0.13-0.18吋間，像素密度（PPI）都超過5,500；LEDos解析度介於640x480至720x720間，而 LCoS的解析度也大多落在720x720，兩者規格無顯著差別，再加上未來為了控制成本，CMOS基板的尺寸和設計也將趨向標準化。

雖然規格一致限制了品牌差異化與產品迭代空間，但標準化有助於形成規模量體與降低成本，除了幫助整機設計與市場定位的聚焦，價格也更容易切入消費者的甜蜜點，進而促進更多潛在用戶進入AR眼鏡市場，帶動正向循環。同時Meta與Google等國際大廠積極投入，正加速供應鏈的發展，包括LUMUS、Goertek、JBD、Xreal、Omnivision等供應商的加入，有望受惠於市場擴張，也進一步健全生態系，為2030年達成千萬級出貨量奠定堅實基礎。