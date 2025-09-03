ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

嘉里大榮聚焦低溫物流與科學城發展　加速低碳永續轉型

▲嘉里大榮物流總務處協理暨代理發言人胡明昌在法說會上。（圖／業者提供）

▲嘉里大榮物流總務處協理暨代理發言人胡明昌在法說會上。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

嘉里大榮物流(2608)今(3)日舉行2025年上半年業績發表會，集團合併營收達新台幣63.19億元，較去年同期成長3.8%，展現穩健的經營成果，但因電價調漲及勞動市場人力缺口擴大，經營成本持續攀升，歸屬母公司權益稅後純益為4.73億元、EPS1.01元，分別年減10.3%與10.6%。

面對嚴峻挑戰，公司積極透過精準管理及營運優化。低溫物流專注於統倉及通路配送，較去年同期明顯成長；服務高科技電子業及AI相關族群的科學城物流則持續發展，在市場高度不確定中逆勢成長。展現核心業務及多元化經營韌性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國加徵關稅全面衝擊全球供應鏈，以B2B物流市場首當其衝，貨量顯著衰退。為降低外部環境不確定性風險，嘉里大榮將加速布局調整，積極推進B2C、C2C電商配送及跨境電商業務，以分散風險並拓展市場版圖，進一步強化多元化經營模式。

嘉里大榮持續積極推動綠色物流，在2024年度取得顯著成果包括：車輛汰舊換新與電動貨車導入，搭配路順優化，全年減少油耗15.85萬公升；太陽能面板全年發電量達669萬度；電子化簽收節省紙張1,372萬張；冷凍機組更換升級變頻機組共節電124萬度。

2024年度永續報告書已於8月經董事會審議發佈，並規劃於第四季完成ISO 14067碳足跡盤查及驗證，持續提升資訊透明，強化公司治理。

嘉里大榮將持續強化六大核心利基業務的服務品質，結合AI與智慧物流解決方案，提升營運效率與服務品質，滿足客戶多元需求，強化市場競爭力。

同時結合關係企業在海空運、高科技倉儲運輸，及符合GDP規範的倉配一體醫藥物流，以高度專業化優勢，打造全方位、一條龍的物流供應鏈服務，持續以高品質解決方案，為客戶創造長期價值。

關鍵字： 嘉里大榮低溫物流科學城低碳永續

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

推薦閱讀

國防預算大增「擬增自殺無人艇」　造船三雄受利多激勵大漲

國防預算大增「擬增自殺無人艇」　造船三雄受利多激勵大漲

國防預算今年大幅提升，並首度將無人艇列入採購項目。市場傳出，軍方近期將釋出規模逾百億元的標案，計畫採購1,320艘自殺無人艇，每艘造價估計新台幣千萬元起。受到利多激勵，「造船三雄」台船（2208）、中信造船（2644）與龍德造船（6753）可望角逐商機，消息帶動三家公司股價全面上揚。

2025-09-03 15:09
散裝運輸淡季不淡　慧洋8月營收14.92億元、每股稅前盈餘0.8元

散裝運輸淡季不淡　慧洋8月營收14.92億元、每股稅前盈餘0.8元

慧洋海運（2637）今日公告2025年8月合併營收為新台幣14.92億元，並同步公告自結獲利，由於今年南美穀物收成延遲及產量創新高，帶動散裝運輸淡季不淡，慧洋8月單月營業利益4.33億元，營業利益率達29%，同時本月亦認列一艘處分船舶利益，稅前淨利為5.94億元，自結每股稅前盈餘為0.80元，累計前8月合併營收為新台幣101.79億元，營業淨利16.08億元，稅前盈餘11.69億元，自結每股稅前盈餘1.57元。

2025-09-03 15:00
台股ETF受益人數8 檔刷新高！　主動式人氣夯漲幅超過大盤　

台股ETF受益人數8 檔刷新高！　主動式人氣夯漲幅超過大盤　

ETF市場蓬勃發展，主動式ETF也加入發行之列，截至2025年8月29日，且已有二檔主動式ETF基金資產規模突破百億元，主動統一台股增長（00981A）規模破200億元，進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，包括元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒（00982A）在內共8檔受益人數逆勢創高，整體表現來看，包括00982A在內的5檔主動式台股ETF受益人數全數創高，顯見出台股主動式ETF已然成為投資人新寵。

2025-09-03 12:03
台積電南京廠豁免遭撤免驚！年報揭營收占比約2%　股價平盤震盪

台積電南京廠豁免遭撤免驚！年報揭營收占比約2%　股價平盤震盪

針對美方終止台積電（2330）南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，改為逐案申請許可，經濟部今日表示，評估不影響整體產業競爭力，並將持續關注，並提出五點說明。不過根據台積電年報資料，台積電中國廠營收占比僅約2%，對整體營收影響相對較小，台積電股價今日也在平盤附近震盪。

2025-09-03 10:16
PCB概念股雙妖走勢大怒神　金居、富喬吸金百億元

PCB概念股雙妖走勢大怒神　金居、富喬吸金百億元

PCB族群銅箔廠金居（8358）、玻纖布富喬（1815）分盤交易出關兩個交易日，呈現多空對戰，開盤不到半個小時，富喬成交量達4萬多張，成交金額逼近30億元，而金居成交量也逼近4萬張，成交金額達85億元，兩檔合計成交金額破百億元，成為上櫃人氣股。

2025-09-03 10:06
金價飆！全球央行持有量30年首見超車美債　「買不停」原因曝光

金價飆！全球央行持有量30年首見超車美債　「買不停」原因曝光

根據報導全球性的金融與大宗商品媒體《Kitco News》指出，過去兩年，黃金市場持續上漲，央行需求在推動黃金市場上漲勢頭和創造黃金穩定價值方面發揮了關鍵作用，這也是自 1996 年以來，央行儲備中的黃金持有量首次超過美國國債。

2025-09-03 09:58
金價又飆！現貨報價剛破紀錄　國際期貨衝3600美元新高

金價又飆！現貨報價剛破紀錄　國際期貨衝3600美元新高

受市場預料美國聯準會（Fed）降息機率升高，避險資金退出股票與長期政府公債轉向黃金商品，國際金價期、現貨雙創新高，不但現貨黃金衝至每盎司3540.04美元新高，期金報價已突破每盎司3610美元，再刷新天價。

2025-09-03 09:46
房貸荒未解　央行否認找國銀喝咖啡

房貸荒未解　央行否認找國銀喝咖啡

媒體報導，為了解決房貸荒問題，中央銀行近期再找國銀「喝咖啡」。不過央行表示，並無喝咖啡一事；央行將持續追蹤銀行自主管理改善方案，目前執行至第2季，計畫將執行至今年第4季，會再來檢視成果。

2025-09-03 15:54
嘉里大榮聚焦低溫物流與科學城發展　加速低碳永續轉型

嘉里大榮聚焦低溫物流與科學城發展　加速低碳永續轉型

嘉里大榮物流(2608)今(3)日舉行2025年上半年業績發表會，集團合併營收達新台幣63.19億元，較去年同期成長3.8%，展現穩健的經營成果，但因電價調漲及勞動市場人力缺口擴大，經營成本持續攀升，歸屬母公司權益稅後純益為4.73億元、EPS1.01元，分別年減10.3%與10.6%。

2025-09-03 15:33
慧洋自結8月稅前EPS0.80元　處分海岬型船將貢獻EPS約0.3元

慧洋自結8月稅前EPS0.80元　處分海岬型船將貢獻EPS約0.3元

慧洋-KY(2637)今(3)日公告2025年8月合併營收為新台幣14.92億元，由於今年南美穀物收成延遲及產量創新高，帶動散裝運輸淡季不淡，8月單月營業利益4.33億元，營業利益率達29%，同時本月亦認列一艘處分船舶利益，稅前淨利為5.94億元，自結每股稅前盈餘為0.80元。

2025-09-03 15:21

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台積南京廠豁免遭美撤銷　經部深夜回應

「爽中7張發票」全無效！國稅局點名1類人：主動免罰

快訊／美撤銷南京廠豁免　台積電回應

結婚拿父母2352萬大紅包　一招免稅

即／美撤銷台積電南京廠VEU特權　開盤跌3.11%

丈夫打工到68歲猝逝！全職主婦「犯1大錯」慘陷困境

金價又飆！現貨報價剛破紀錄　國際期貨衝3600美元新高

PCB概念股雙妖走勢大怒神　金居、富喬吸金百億元

水五金廠商做四休三　經濟部急端3招

金價飆！全球央行持有量30年首見超車美債　「買不停」原因曝光

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366