嘉里大榮聚焦低溫物流與科學城發展　加速低碳永續轉型

▲嘉里大榮物流總務處協理暨代理發言人胡明昌在法說會上。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

嘉里大榮物流(2608)今(3)日舉行2025年上半年業績發表會，集團合併營收達新台幣63.19億元，較去年同期成長3.8%，展現穩健的經營成果，但因電價調漲及勞動市場人力缺口擴大，經營成本持續攀升，歸屬母公司權益稅後純益為4.73億元、EPS1.01元，分別年減10.3%與10.6%。

面對嚴峻挑戰，公司積極透過精準管理及營運優化。低溫物流專注於統倉及通路配送，較去年同期明顯成長；服務高科技電子業及AI相關族群的科學城物流則持續發展，在市場高度不確定中逆勢成長。展現核心業務及多元化經營韌性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國加徵關稅全面衝擊全球供應鏈，以B2B物流市場首當其衝，貨量顯著衰退。為降低外部環境不確定性風險，嘉里大榮將加速布局調整，積極推進B2C、C2C電商配送及跨境電商業務，以分散風險並拓展市場版圖，進一步強化多元化經營模式。

嘉里大榮持續積極推動綠色物流，在2024年度取得顯著成果包括：車輛汰舊換新與電動貨車導入，搭配路順優化，全年減少油耗15.85萬公升；太陽能面板全年發電量達669萬度；電子化簽收節省紙張1,372萬張；冷凍機組更換升級變頻機組共節電124萬度。

2024年度永續報告書已於8月經董事會審議發佈，並規劃於第四季完成ISO 14067碳足跡盤查及驗證，持續提升資訊透明，強化公司治理。

嘉里大榮將持續強化六大核心利基業務的服務品質，結合AI與智慧物流解決方案，提升營運效率與服務品質，滿足客戶多元需求，強化市場競爭力。

同時結合關係企業在海空運、高科技倉儲運輸，及符合GDP規範的倉配一體醫藥物流，以高度專業化優勢，打造全方位、一條龍的物流供應鏈服務，持續以高品質解決方案，為客戶創造長期價值。