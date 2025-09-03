航港局等在高雄港辦大型客船與港口災害防救演習　驗證應變韌性

▲交通部指派航港局葉協隆局長擔任帶隊官。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為落實災害防救法精神並檢視中央、地方及民間各單位救災資源量能，由交通部規劃，該部航港局、台灣港務公司、海洋委員會海洋保育署及高雄市政府於今(3)日以「海難與船舶油污染」為主題，整合中央、地方與民間共計42個單位超過500人參與，於高雄港舉辦「114年高雄港大型客船與港口災害防救演習」，場面震撼。

交通部指派航港局葉協隆局長到場驗收演練成果，高雄市政府郭添貴秘書長一同驗證，共同主辦單位包括海委會海保署李筱霞副署長、台灣港務公司高雄港務分公司王派峰總經理，及中央部會與市府各局處共同參與。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲本次演習模擬傷患後送動線及跨單位合作。圖／航港局提供）

本次演習帶隊官葉局長期勉所有參演單位應「居安思危，有備無患」，各單位應能於災害發生第一時間採取相應措施，並強化面對突發狀況應變能力，以守護我國港口及海域安全。

演習模擬澎湖輪搭載200名乘客及32名船員，於高雄港內發生機艙起火並與港內海上巴士碰撞的海難事故為主軸，包含落海人員搜救、大量旅客疏散、待救人員接駁、大量傷患後送及乘客安置、海洋油污染等複合型災害，結合中央、地方及民間救災能量，總計動員船艦20餘艘、車輛32部及500人參演。為驗證應變計畫可行性，情境想定上特別加入警犬隊搜尋爆裂物及處置假訊息避免影響救災作業。

▲本次演習參與單位會後大合照。（圖／航港局提供）

航港局表示，此次災害防救演習目的在於檢驗中央、地方政府單位及民間團體間橫向、縱向聯繫合作，同時結合救災資源、人力及裝備，並強化突發狀況應處能力，期望透過本次演練過程，加強各級機關橫向聯繫及災害聯合防救能力，即時啟動應變救援機制，將傷亡及損失減至最低。

大型客船載運眾多旅客，攸關民眾生命財產安全，為交通部航港局加強監理的重點船舶，該局期望透過本次實兵演練驗證，提升各單位緊急應變能力，未來在公私部門通力合作下，為我國港口及旅客築起一道最具韌性且強而有力的防護網。