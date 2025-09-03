陽明海運冷鏈運輸專業　提供客戶新鮮直運服務

▲陽明海運參加香港舉辦的2025年亞洲國際果蔬展。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運以提供客戶新鮮直運之加值服務為目標，今(3日)至5日在香港舉辦之亞洲國際果蔬展(Asia Fruit Logistica)中，展示冷鏈運輸整合能力以及創新技術，期待在本次亞洲最具影響力的新鮮果蔬國際貿易展會中，與合作夥伴及潛在客戶共同掌握商機，在瞬息萬變的經營環境中創造雙贏。

陽明全球航線網絡覆蓋綿密，連結全球主要鮮果出口國，包括智利櫻桃、泰國榴槤、美國柑橘、日本蘋果等，串聯各大產地與消費市場，更積極掌握蔬果季節性需求與其波動特性，靈活調整航線，或規劃專屬冷鏈航班，透過快速直航服務確保旺季期間運能充足，並提升運輸時效與品質穩定性，為客戶提供高效且可信賴之冷鏈運輸服務體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在強化冷鏈運輸服務品質方面，陽明海運善用數位科技，依據各類農產品特性提供相應客製化溫度與通風設定，並透過物聯網(IoT)技術，實現櫃內溫濕度與運輸狀態即時監控，同時建置異常預警與應變機制，以確保運輸全程貨物品質新鮮穩定。

此外，陽明海運同時配備氣調 CA(Controlled Atmosphere)技術之冷凍貨櫃，將藍莓、酪梨、櫻桃等高附加價值水果品項之保存期限有效延長至30至45天，進而協助客戶拓展產品出口至更遠距離市場。陽明海運亦積極導入節能型冷凍櫃並推動環保船隊更新，除維持蔬果新鮮度與保留營養價值的同時，更透過環保低碳策略為客戶創造附加價值。

陽明表示，未來將秉持永續經營理念，因應全球供應鏈夥伴之各式需求，強化冷鏈專業運輸技術並優化航線服務，以進一步提升整體競爭力，為客戶提供結合低碳永續運輸與智慧物流之創新服務，成為全球商戶首選且具關鍵影響力的運輸集團邁進。