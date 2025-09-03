ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

陽明海運冷鏈運輸專業　提供客戶新鮮直運服務

▲陽明海運參加香港舉辦的2025年亞洲國際果蔬展。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運以提供客戶新鮮直運之加值服務為目標，今(3日)至5日在香港舉辦之亞洲國際果蔬展(Asia Fruit Logistica)中，展示冷鏈運輸整合能力以及創新技術，期待在本次亞洲最具影響力的新鮮果蔬國際貿易展會中，與合作夥伴及潛在客戶共同掌握商機，在瞬息萬變的經營環境中創造雙贏。

陽明全球航線網絡覆蓋綿密，連結全球主要鮮果出口國，包括智利櫻桃、泰國榴槤、美國柑橘、日本蘋果等，串聯各大產地與消費市場，更積極掌握蔬果季節性需求與其波動特性，靈活調整航線，或規劃專屬冷鏈航班，透過快速直航服務確保旺季期間運能充足，並提升運輸時效與品質穩定性，為客戶提供高效且可信賴之冷鏈運輸服務體驗。

在強化冷鏈運輸服務品質方面，陽明海運善用數位科技，依據各類農產品特性提供相應客製化溫度與通風設定，並透過物聯網(IoT)技術，實現櫃內溫濕度與運輸狀態即時監控，同時建置異常預警與應變機制，以確保運輸全程貨物品質新鮮穩定。

此外，陽明海運同時配備氣調 CA(Controlled Atmosphere)技術之冷凍貨櫃，將藍莓、酪梨、櫻桃等高附加價值水果品項之保存期限有效延長至30至45天，進而協助客戶拓展產品出口至更遠距離市場。陽明海運亦積極導入節能型冷凍櫃並推動環保船隊更新，除維持蔬果新鮮度與保留營養價值的同時，更透過環保低碳策略為客戶創造附加價值。

陽明表示，未來將秉持永續經營理念，因應全球供應鏈夥伴之各式需求，強化冷鏈專業運輸技術並優化航線服務，以進一步提升整體競爭力，為客戶提供結合低碳永續運輸與智慧物流之創新服務，成為全球商戶首選且具關鍵影響力的運輸集團邁進。

國防預算大增「擬增自殺無人艇」　造船三雄受利多激勵大漲

國防預算今年大幅提升，並首度將無人艇列入採購項目。市場傳出，軍方近期將釋出規模逾百億元的標案，計畫採購1,320艘自殺無人艇，每艘造價估計新台幣千萬元起。受到利多激勵，「造船三雄」台船（2208）、中信造船（2644）與龍德造船（6753）可望角逐商機，消息帶動三家公司股價全面上揚。

2025-09-03 15:09
散裝運輸淡季不淡　慧洋8月營收14.92億元、每股稅前盈餘0.8元

慧洋海運（2637）今日公告2025年8月合併營收為新台幣14.92億元，並同步公告自結獲利，由於今年南美穀物收成延遲及產量創新高，帶動散裝運輸淡季不淡，慧洋8月單月營業利益4.33億元，營業利益率達29%，同時本月亦認列一艘處分船舶利益，稅前淨利為5.94億元，自結每股稅前盈餘為0.80元，累計前8月合併營收為新台幣101.79億元，營業淨利16.08億元，稅前盈餘11.69億元，自結每股稅前盈餘1.57元。

2025-09-03 15:00
台股ETF受益人數8 檔刷新高！　主動式人氣夯漲幅超過大盤　

ETF市場蓬勃發展，主動式ETF也加入發行之列，截至2025年8月29日，且已有二檔主動式ETF基金資產規模突破百億元，主動統一台股增長（00981A）規模破200億元，進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，包括元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒（00982A）在內共8檔受益人數逆勢創高，整體表現來看，包括00982A在內的5檔主動式台股ETF受益人數全數創高，顯見出台股主動式ETF已然成為投資人新寵。

2025-09-03 12:03
台積電南京廠豁免遭撤免驚！年報揭營收占比約2%　股價平盤震盪

針對美方終止台積電（2330）南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，改為逐案申請許可，經濟部今日表示，評估不影響整體產業競爭力，並將持續關注，並提出五點說明。不過根據台積電年報資料，台積電中國廠營收占比僅約2%，對整體營收影響相對較小，台積電股價今日也在平盤附近震盪。

2025-09-03 10:16
PCB概念股雙妖走勢大怒神　金居、富喬吸金百億元

PCB族群銅箔廠金居（8358）、玻纖布富喬（1815）分盤交易出關兩個交易日，呈現多空對戰，開盤不到半個小時，富喬成交量達4萬多張，成交金額逼近30億元，而金居成交量也逼近4萬張，成交金額達85億元，兩檔合計成交金額破百億元，成為上櫃人氣股。

2025-09-03 10:06
金價飆！全球央行持有量30年首見超車美債　「買不停」原因曝光

根據報導全球性的金融與大宗商品媒體《Kitco News》指出，過去兩年，黃金市場持續上漲，央行需求在推動黃金市場上漲勢頭和創造黃金穩定價值方面發揮了關鍵作用，這也是自 1996 年以來，央行儲備中的黃金持有量首次超過美國國債。

2025-09-03 09:58
金價又飆！現貨報價剛破紀錄　國際期貨衝3600美元新高

受市場預料美國聯準會（Fed）降息機率升高，避險資金退出股票與長期政府公債轉向黃金商品，國際金價期、現貨雙創新高，不但現貨黃金衝至每盎司3540.04美元新高，期金報價已突破每盎司3610美元，再刷新天價。

2025-09-03 09:46
英特爾研發支出破160億美元　外媒曝超過三星和台積電

根據外媒wccftech報導，英特爾是晶片製造商中在研發投入最多資金的，超過 160 億美元，但英特爾至今尚未推出有效的解決方案。

2025-09-03 18:17
開放證券商設置簡易分支機構　增進營運彈性與客戶服務

因應證券商得設置或將一般分支機構變更為簡易分支機構，證交所公告修正「營業細則」及「證券商及證券交易輔助人營業處所場地及設備標準」等規章，藉以提升證券商營運彈性，並拓展財富管理業務及客戶服務觸角。

2025-09-03 18:13
新經長龔明鑫向高雄扣件業請益　承諾融資「不會雨天收傘」

新任經濟部部長龔明鑫今（3）與高雄市市長陳其邁一起和高雄扣件業者交流請益，龔明鑫強調，政府會全力支持業者，舊貸展延不會雨天收傘；新貸則會針對週轉金、布建新通路與轉型升級這些需求提供十成十的支持。

2025-09-03 17:35

