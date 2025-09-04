關稅難談！　謝金河：一個小台灣對美貿易順差超車印度

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

台美關稅談判不順，財信傳媒董事長謝金河以「一個小台灣對美貿易居然超過印度」老謝認為，一直以來，我們都覺得台灣是蕞爾小國，如果拿進出口數據，台灣可以說是完勝印度。

一個小台灣對美貿易居然超過印度

最近花了一些時間研究印度，赫然發現台灣去年對美國的貿易順差739億美元，是美國的第六大順差國，而印度457億美元排名第十。再仔細看一下更具體行動數據，才發現我們太小看台灣了！

台灣只有2300萬人，印度超過13億人，人口比中國還多，但2024年印度對美國出口837.7億美元，進口402.1億美元，順差436.5億美元。台灣去年對美國出口1163億美元，進口424億美元，順差739億美元，出口，進口，對美國的順差都超過印度。今年台灣對美國的順差會超過1000億美元，台灣會進一步成為美國第四大順差國，這也是關稅難談的原因。

今年上半年對美國789億美元，年增率51.4%，印度的前5個人出口是437.37億美元，台灣也是遙遠領先，最大的關鍵是台灣的資通訊產業，半導體出口佔比超過七成。而印度去年出口大項珠寶佔300億美元，汽車零件66億美元，智慧手機70億美元，藥品37億美元⋯⋯

這種川普對印度課徵50%關稅，對珠寶，汽車零件，藥品帶來影響。一直以來，我們都覺得台灣是蕞爾小國，如果拿進出口數據，台灣可以說是完勝印度。同樣13億人口的中國在貿易統計數字更是超過印度更多，這也說明，中，印都自認是大國，強國，但中國的實力遠勝印度。

今年上半年，台灣的GDP年增率達8%，遠超過南韓，新加坡，香港！這是值得珍惜的成就。但如果你這樣說，也會有很多事情說無感！