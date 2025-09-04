ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

當沖輒到漲停！60k上班族認「貪欲沖昏頭」慘賠21萬：徹底崩了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

投資理財必須量力而為，一位月薪約6萬的上班族表示，平常有小買股票，最近被貪欲沖昏頭，玩當沖做空金居，結果一路被嘎到漲停，計入補券與拋售費用，總損失達21萬多塊。他坦言，這筆錢是家中約3.5個月收入，崩潰自責不已，貼文引發討論。

原PO在Dcard發文「當沖！一場217,008元的教訓！！」他原本追求賺小錢、帶家人慶祝，最近眼見PCB族群翻黑，心想「沖一下」改做空金居，以189元放空2張，沒料到股價急彈，陸續又加碼4張卻被鎖漲停，當時帳面就損失10幾萬了。

後來他接到營業員來電協助處理，先協議借券4張，另2張留倉因應交割；他隨後收到補券費用通知，再加計早上賣出的2張，合計虧損21萬7008元。他表示，這筆虧損對許多人或許不多，但對他們一家人是沉重打擊，「是3.5個月的收入，平常省吃儉用，只想給老婆小孩更好的生活。」

貼文引發話題，許多人紛紛搖頭，「賺錢的時候每個人都以為自己是股神，永遠要對市場保持敬畏」、「就當買個教訓，不要跟股票趨勢對做」、「想賺快錢死更快，越急輸越快」、「上班族不好好存股，搞什麼當沖。」也有網友安慰，「我比你年輕，賠過60幾萬也沒你那麼誇張」、「還好你失敗了，才20多萬，還不到生活無法負擔，最多就自己省一點，熬一下就過了！」

關鍵字： 投資當沖上班族薪水月薪台股股票Dcard

