台灣館閃耀史瓦帝尼國際商展　三方投資設廠開創經貿新局

由外貿協會籌組的24家優質企業「台灣館」，近日在「2025史瓦帝尼國際商展」(EITF)盛大展出。本次參展最大亮點為成功促成台商與當地夥伴共同投資設廠的計畫，由泓瑄代理的北翔實業機械設備(自動充填與封尾機、自動鎖蓋機)、宬瑄科技代理的心甯實業保養品原物料，以及駐南非台商將攜手共同合作，赴史國投資設廠設立生產據點，展現台灣企業從單純貿易走向深度合作的新里程碑。

此舉不僅深化台史經貿連結，更將為當地創造就業機會，達成台灣技術輸出、南非台商拓展、史國產業發展的「三贏」局面，成為本屆展覽中最受矚目的焦點。

展覽期間，台灣館吸引史瓦帝尼投資促進局(EIPA)處長Martin Masilela、貿易處長 Sibusiso Mnisi 及農業部政務次長Sydney Boy Simelane 等高階官員親臨參觀。憑藉尖端科技與美味食品的多元魅力，台灣館成功引爆當地市場熱烈迴響，成為本屆展會的人氣王，進一步提升了台灣在非洲市場的國際形象與影響力。

本屆台灣館展現出「硬科技」與「軟實力」的完美結合。在科技領域，資拓宏宇已成功在史國首都建置的5G監控系統，呈現台灣在智慧城市方案的實力；術藝實業的農業灌溉設備精準對接當地需求，詢問度極高。此外，「智慧生活體驗區」展出的ASUS健康手錶及電腦、BenQ護眼電視及多款新創科技小物，讓當地民眾親身體驗台灣科技的便利性，驚嘆聲不斷。

在「軟實力」方面，「台灣休閒食品區」成為全場人氣王。三品天的愛玉、天然紅玉紅茶讓人一試難忘；義美小泡芙、寬達香菇素肉乾等經典零食，則引發民眾熱烈詢問。此外，宬瑄科技的奈米銀離子抗菌香氛更創下「開展即完售」的佳績，多家買主急切等待後續報價；利百代的創新文具也大受歡迎，展現台灣品牌強大的市場魅力。

此次參展成果豐碩，不僅鞏固了既有合作，更開拓了新商機。多家深耕已久的企業如眾徠科技的無線通訊產品、泓瑄的自動充填與封尾機、自動鎖蓋機，成果超乎預期；而超過半數的首次參展商，如黑蟻公司的工業防毒面具、晨興企業調整式人體工學舒壓椅、LTH INVESTMENTS的桑葉茶與蠶絲被也獲得高度關注，顯示我業者對南部非洲市場的信心與潛力。

為深化文化交流、為拉近與民眾的距離，館內特設的「台灣童玩體驗區」，讓套圈圈、吹泡泡等遊戲充滿歡聲笑語，成功促進國民外交。從商業洽談、實質投資到文化互動，台灣館已成為史瓦帝尼商展中最亮眼的國家館之一，有效提升了台灣的國際形象。

「史瓦帝尼國際商展」為當地年度規模最大的綜合商展，今年已邁入第57屆。貿協表示，未來將持續以實體參展結合數位推廣的雙軌策略，善用台灣經貿網等數位工具，協助業者積極開拓包含非洲在內的新興市場，讓台灣的優勢產業與創新實力在全球更多角落綻放光芒。