5檔主動式台股ETF太夯！　00981A規模、人數暴增8成居冠

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

加權指數於8月18日創高後進入盤整，市場資金與題材推動下，主動式台股ETF呈現「分化式」表現，根據CMoney統計，截至8月29日，台股創高以來五檔主動式台股ETF股東人數普遍增加，分別主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村台灣50（00985A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動安聯台灣高息（00984A），股東人數增加至1.37萬~8.02萬人，合計股東人數增加至22.96萬人。

理財達人分析，此波主動式ETF人氣與規模同步成長，主要是因其掛牌後績效表現耀眼。雖然台股大盤創高後出現盤整，主動式ETF可透過調整投資組合，在指數向上空間有限時，仍可能創造超額報酬，因此吸引資金追捧。

理財達人表示，在資金面與AI題材推升下，台股短期仍具向上動能，但由於指數已處高檔，市場或轉為區間震盪；建議投資人若考慮布局主動式ETF，可採分批進場，降低追高風險。

主動統一台股增長ETF（00981A）基金經理人陳釧瑤表示，近期美國就業數據放緩，市場預期聯準會有機會重新啟動降息循環；同時，AI 供應鏈獲利展望持續上修，形成基本面與資金面的雙重支撐。投資將持續聚焦AI相關供應鏈、台積電高階製程設備廠商、廠務/材料受惠股，及摺疊手機與高速交換器（400G/800G）等題材。

