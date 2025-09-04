不顧北京勸阻！　路透：中企緊盯輝達AI晶片訂單進度

▲輝達創辦人黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社北京報導

路透社引述4名知悉採購討論的人士報導，儘管北京極力勸阻，阿里巴巴和字節跳動（ByteDance）等中國科技公司仍積極關注他們對輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）晶片的訂單進度。

其中2名消息人士透露，這些企業希望再次獲得保證，自家的輝達H20模型訂單正在處理中，並緊盯輝達計劃推出效能更強大、暫稱B30A的晶片相關消息。B30A採用Blackwell架構。

這2名人士指出，如果B30A獲華府批准銷中，預估其售價約為H20的2倍。每顆H20晶片目前售價介於1萬至1萬2000美元（約新台幣36萬8000元）。

消息人士補充說，中國科技業者認為B30A的潛在定價仍具吸引力；其中1人指出，B30A運算能力可能達到H20的最多6倍。

這兩款晶片是輝達為了符合美國出口管制規定，特別為中國市場設計的降規版晶片。

北京當局期盼中國科技業減少依賴美國晶片。消息人士8月透露，中國監管機構曾召見騰訊和字節跳動等公司，請他們解釋採購H20的動機，同時表達資安疑慮。

然而，截至目前為止，這些企業並未接獲禁買輝達產品的命令。

這4名消息人士指出，儘管科技業者遭遇壓力，中國市場對輝達晶片需求仍強，因為華為、寒武紀等本地競爭對手的產能仍受限。

另外3名參與中國科技公司工程業務的人士也說，輝達晶片效能優於本土產品。

阿里巴巴、字節跳動及騰訊均未回覆路透社置評請求；華為和寒武紀也未針對路透社提問做出回應。

2名知情人士強調，輝達執行長黃仁勳已向中國客戶保證H20供貨無虞，並告知供應商市場需求續旺。黃仁勳曾估算，對輝達而言，中國AI市場規模可能達到500億美元。