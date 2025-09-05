大型壽險業者滿手現金！規模創近年新高　近兆元伺機入市

▲大型壽險公司滿手現金、示意圖（圖／記者周宸亘攝）

記者巫彩蓮／綜合報導

台灣大型壽險公司坐擁逾四年来最大規模的現金，為投資海外債券市場、追求更高收益備好了近一兆資金。

據《彭博新聞社》依台灣前三大保險公司業績說明會資料計算，國泰人壽、富邦人壽與南山人壽截至6月底的現金部位總和達到2021年3月以來最高。其中國泰人壽現金部位為4030億元台幣（1310億美元），約占其投資組合的5.2%，為2013年以來最高水準。富邦人壽與南山人壽分別為3559億元與2090億元，各佔7.2%與3.9%，創下2021年以來新高。

報導稱，隨着美國總統川普重塑全球貿易局勢，引發金融市場震盪，台灣壽險業者今年上半年選擇暫時持現避險。鑑於未來幾個月經濟不確定性料將減弱，業者正尋找時機將龐大現金部位重新配置至全球市場。

彭博行業研究分析師Steven Lam表示，對於壽險業者來說，想要多留點「銀彈」伺機投資是合理的，因為信用利差處於歷史低位，會引起投資人憂慮，與此同時歐美長天期公債殖利率仍存在諸多不確定性。

國泰人壽與富邦人壽均表示，正等待合適時機加碼海外公司債，後者同時考慮布局人工智慧相關股票。由於資金規模龐大，且壽險公司投資超過六成配置在海外、偏好高收益資產，其投資動向可能對台幣匯率產生影響。

中華信評金融服務評等部資深副總經理張書評受訪表示，現金水位高是暫時的現象，在確定保單解約的趨勢持續下滑，關稅影響與降息狀況明朗後，資金就會重新進入市場，預計年底會恢復正常。

