PCB概念妖股！台玻出關股價上沖下洗暴大量　金居直奔漲停

PCB概念股仍是今（5）日台股盤面交投重心，其中分盤交易關禁閉台玻（1802）於今出關，股價下沖下洗，成交一個半小時暴8萬張大量，銅箔廠金居（8358）急拉漲停，富喬（1815）則是維持在紅盤之上震盪。

台玻股價今以28.35元開出，上攻到29.4元，直接殺到盤下27.1元，跌幅約1.9%，開盤一個半小時，成交量逾8萬張，為上市成交第三大個股，銅箔廠金居急拉攻克227.5元漲停價位，為PCB概念股3妖股表現最為強勢，開盤一個小時，成交量就突破百億元，為上櫃成交金額第3大個股。

台玻全球少數能供應銅箔基板所需的低介電玻纖布業者，在AI風潮的帶動下，其所開發第一代、第二代Low DK和Low CTE三項產品認證，有望打入輝達供應鏈，自從7月下旬展開一波凌厲攻勢，從16.8元飆漲8月19日40元，漲幅達1.38倍，由於股價漲幅過大，自8月20日至昨（4）日被列處置股，而今日恢復正常交易，股價呈現上沖下洗。

PCB概念3妖股，以金居股價漲幅最大，股價從7月7日56.2元，一路急拉到8月27日232元，漲幅達3.12倍，9月2日解除分盤交易，出關以來股價維持在210元五日線震盪，今日開盤一個小時，金居成交金額就突破百億元，成為上櫃成交量第3大個股。

日前日本三井金屬向客戶預告高階電解銅箔漲價，平均漲幅約15%，台灣供應鏈金居（8358）、南亞（1303）跟著受惠。

