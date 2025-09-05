國人最愛10檔人氣ETF出爐　高股息、債券均入列

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

ETF投資熱潮不減，隨著主動式ETF的開放，統計今年來ETF已來到300檔，這麼多ETF，投資人該如何挑選，市場法人表示，選擇成交量大的ETF，代表該標的受到市場關注度高、流動性佳，觀察今年以來所有ETF成交日均量，其中群益台灣精選高息ETF（00919）以日均量8.6萬張居股票ETF成交王，群益ESG投等債20+（00937B）、國泰永續高股息（00878）、元大滬深300正2（00637L）、元大美債20年（00679B）、期街口布蘭特正2（00715L）、元大高股息（0056）、群益優選非投等債（00953B）、主動群益台灣強棒（00982A）、元大台灣50反1（00632R）都有在成交日均量前十名。

群益投信ETF投資研究團隊表示，投資ETF，除了選擇適合自己的投資屬性主題以及價格外，還必須學會觀察「成交量」，成交量的高低可以觀察其在市場的活躍度。在金融市場中，成交量是指某一特定資產在一段時間內交易的數量，是市場活動和流動性的觀察重要指標，透過分析成交量，可以看出整體市場動能的強弱，相對也減少被下市的風險。而股債ETF各擁投資契機，建議投資人可善用ETF來進行資產配置，可依照個人投資屬性與偏好的5:5股債ETF配置策略來因應。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志強調，台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，惟市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。由於00919於5月調整選股邏輯並更換持股為40檔後，大型股及金融股配置比重提高，期待波動度降低特性更適合長期存股。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，川普政策方向為全球經貿局勢帶來不確定性，不過投資等級債因資產品質良好，殖利率水準也具備吸引力，可望持續吸引訴求穩健配置與收益需求的資金配置。再者，市場大幅提高9月降息預期，而在降息環境中，存續期間較長之標的相對受惠，投資人可留意結合ESG概念的長天期BBB級債，做為兼顧收益來源、平衡投組波動與掌握降息趨勢下，潛在資本利得等多重投資需求的投資選擇。

