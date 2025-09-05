陽明海運獲頒AFLAS「亞洲區間最佳航商獎」　連續十年獲獎

▲陽明(香港)吳文峰總經理(右)代表陽明海運出席受獎。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

「2025亞洲貨運物流暨供應鏈大獎」(Asian Freight, Logistics & Supply Chain Awards，簡稱AFLAS)，由知名航運媒體Asia Cargo News主辦，為國際物流供應鏈相關業者所關注的指標獎項之一，陽明海運連續10年榮獲殊榮，由陽明集團子公司陽明海運(香港)公司吳文峰總經理代表出席於香港舉行的頒獎典禮，感謝客戶對陽明海運服務的信賴與支持。

陽明自2016年起，已連續10年榮獲AFLAS獎項，今年第8度以「亞洲區間最佳航商獎」(Best Shipping Line – Intra-Asia獲全球Asia Cargo News讀者票選青睞，肯定陽明海運在亞洲區內高效快捷的服務品質及客戶滿意度方面的表現，目前於亞洲區

陽明海運自2016年起，已連續10年榮獲AFLAS獎項，今年第8度以「亞洲區間最佳航商獎」（Best Shipping Line – Intra?Asia）獲全球Asia Cargo News讀者票選青睞，肯定陽明海運在亞洲區內高效快捷的服務品質及客戶滿意度方面的表現，目前於亞洲區間經營 40 餘條近洋航線，船舶尺寸介於1,800箱(20呎櫃)至 4,000箱之間，結合直航與中轉模式支援長線串接。

陽明海運持續配合全球經濟規模成長與供應鏈變化，充實運力與佈局利基市場，藉由航線拓展、營運所需船舶汰舊換新與使用更潔淨之能源，穩固貨櫃運輸本業競爭力，以提供全球客戶便捷、低碳、安全的運輸服務，在全球供應鏈重組與市場不確定環境中保持永續成長之韌性。

陽明表示公司持續配合全球經濟規模成長與供應鏈變化，充實運力與佈局利基市場，藉由航線拓展、營運所需船舶汰舊換新與使用更潔淨之能源，穩固貨櫃運輸本業競爭力，以提供全球客戶便捷、低碳、安全的運輸服務，在全球供應鏈重組與市場不確定環境中保持永續成長之韌性。