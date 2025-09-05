打詐卻疏忽融資亂象　專家警告：恐再現卡債危機

▲融資業法推動聯盟今（5日）召開記者會指出，融資公司納《金保法》僅是「敷衍了事」，行政院目前將主力放在打詐，卻未意識到詐騙猖獗與融資公司亂象有強烈的連動關係。（圖／記者潘姿吟攝）



記者潘姿吟／台北報導

融資業法推動聯盟今（5日）召開記者會，痛批金管會宣布自9月15日起將12家融資公司納入《金融消費者保護法》（下稱《金保法》），僅是「敷衍了事」，根本無法解決融資市場亂象。台灣社會福利總盟秘書長孫一信直言，金管會不願承擔責任，《金保法》「充其量只是隔靴搔癢」。聯盟強調，全台融資公司多達數千家，但金管會在一年半內僅納管40家，形同對大部分問題視而不見，更將風險完全推給業者與消費者之間的契約糾紛。

融資業法推動聯盟召集人、律師林永頌呼籲，金管會應每月固定公布相關數據，包括債務人向融資公司申請爭議處理的件數，以及依《金保法》第30-1條對融資公司開罰的件數，同時也應揭露依《金保法》第12-1條所作出的警告、停止銷售、停業或解除職務等處分情況，以提高透明度並落實監管責任。

聯盟指出，《金保法》之子法規定不足，僅要求年利率、費用揭露，卻無上限規範；違約金僅強調「個別協商」，也無上限規範，形同空白。催收行為與業務招攬規範更缺乏實際監管，難防堵暴力催收與詐騙勾結。更重要的是，《金保法》原本設計是保障「投資者」的爭議處理機制，對於深陷債務泥淖的「債務人」幾乎無助。

輔仁大學副教授吳宗昇舉實際案例，一對早餐店夫婦因為疫情影響生意，借60萬，代辦要了10萬手續費，還有代銷公司、次級子公司，因此拿到47萬而已，但一年內卻要還60萬，結果不斷向各種民間貸款公司借款，受害人說：「本票是我簽的，現在重點是還不起，要評議什麼？」在已簽合約的前提下，多數人認為評議效果有限，也沒有意願提出評議。

吳宗昇警告，現行《金保法》「等於立了一個現在完全不可能用的法」，政府只關注大業者，卻忽視了弱勢群體的處境。他批評，政府現在的政策只有先做切割不處理，這不覺得這是一個好的手段，應該從源頭「關掉水龍頭」。他認為，若不早制定《融資公司法》專法，台灣極可能重演2005年卡債風暴，社會將再度付出自殺率升高與債務惡化的沉重代價。

聯盟呼籲，金管會應立即提出《融資公司法》草案，並建立業者資格審查、5年一審的淘汰機制，以及母公司連帶責任，以徹底杜絕市場亂象。

召集人林永頌律師強調，行政院目前將主力放在打詐，卻未意識到詐騙猖獗與融資公司亂象有強烈的連動關係。他指出，監管不應等到社會問題惡化後才亡羊補牢，而是必須及早透過行政手段加以預防與管制。

