真金不怕火煉！00961配息脫穎而出　年化逾6%「真底氣」居前段班

記者錢雅慧／台北報導

金管會在7月重申ETF配息規範，市場迎來一場「真底氣」的考驗，比較各家採「月配型」台股ETF在9月配息金額，富蘭克林華美投信旗下FT臺灣永續高息（00961）每股擬配發0.048元，以公告日當天股價8.96元試算，年化配息率有6.43%，穩居前段班。

金管會在7月重申要求ETF配息率不得高於指數追蹤指數的收益率，使得過往動輒逾10%配息率逐漸從市場消失，而上市掛牌以來第3次配息的00961配息率也有逾6%水準， 仍在高股息ETF競品中表現領先。

台股ETF月配型9月配息年化配息率逾5%概況：

資料來源：股市觀測站

00961真底氣配息也吸引投資人積極參與，根據統計，9月首周以來單日成交量再見逾2萬張大量，「穩配息」 策略讓投資人放心買進；而00961 此次配息金額為0.048元，除息日為9月16日，投資人若要參與配息，最後買進日為9月15日，股息發放日則訂在10月13日。

理財專家提醒，對高股息ETF投資人而言，短期亮眼的配息極具吸引力，但仍應回歸其選股的長線邏輯。00961以「ROE年成長率」作為篩選成分股的核心指標，這代表其持有公司不僅是當下的高股息資優生，更具備維持獲利成長的動能。

理財專家最後補充指出，金管會近日重申ETF配息指引，要求ETF的實際配息率，原則上不得超過「參考配息率」，亦即追蹤指數的股息收益率，配息多寡就靠ETF本身底氣，這項新制目的在於提升配息資訊透明度，回歸資本市場的理性與本質，對於長期投資人而言，有利做出更聰明、更長遠的決策，反而是一大助益。