台船「奮進魔鬼魚號」領航　台灣無人船首度獲船級協會認證

▲台船自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」號。（圖／台船提供）

▲台船自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」號取得認證。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」號(Endeavor Manta)，專為在台灣海峽充滿挑戰且瞬息萬變的環境中有效運作而設計，是一艘具備開創性的水面無人船(USV)，今年3月25日公開發表之後，台船公司持續與美國驗船協會(ABS)合作，經過幾個月的討論，奮進魔鬼魚於今年9月1日獲得原則性設計認可（Approval in Principle, AIP），其複雜精密的遠端控制系統為本次認證的核心。

台船指出，取得認證亦代表初步設計與施工能夠符合美國驗船協會所設定的安全標準，是一個重要的里程碑，說明台灣自主研發船舶能力的顯著躍進，也彰顯了各方密切合作，共同為新興技術制定了安全標準。

「奮進魔鬼魚」號船長8.6公尺，寬3.7公尺，由兩台舷外機提供動力，最高航速超過35節，採用獨特的三體船體設計，以提高在惡劣海況下的穩定性和適航性；並藉由遠端控制系統，賦予船隻執行多種關鍵任務的能力，包括人道救援、水域執法、設施巡檢，數據收集、工作戒護、貨物運輸以及環境監測等。

船隻以模組化任務酬載滿足任務需求，大幅降低人員涉險及潛在風險成本，這些應用對於支援台灣的離岸工程和風能產業尤為重要。同時，這艘船在緊急動員時，也具備可觀的任務潛力，可作為保家衛國的即戰力。台船公司並已規劃了魔鬼魚號系列無人船因應這些不同類型的需求。

原則性設計認可是驗船協會在設計與建造過程中一個重要的初步認證階段，代表船級協會確認概念設計階段之技術可行，且符合相關規範，核心意義在於降低風險，確認研發方向正確，為後續設計與建造鋪路，審核內容包含設計概念與方案，技術與系統，計算與分析，適用法規與標準，風險評估等。

台船表示，台灣為四面環海的蕞爾之島，位處地緣政治敏感前線，發展國產化的無人載具不僅是強化國防自主的重要策略，更是利用先天地理優勢的最佳途徑。

有鑑於「奮進魔鬼魚號」係藉由遙導控通訊模組，人員在岸端控制台進行通訊和操控，ABS依據2024年10月發布的”Requirements for Autonomous and Remote Control Functions”，作為本次AIP查核的標準，雙方以取得”REMOTE-CON (RO1)”符號註記為目標，針對最高等級的第三類(Category III)風險，將導航、操縱和推進等系統進行風險評估，主因這些系統為船舶安全的關鍵，一旦發生故障，可能會導致嚴重後果，甚至對其他船隻和環境造成威脅，這也代表遠端控制必須具備完善的安全措施和風險管理對策，而審查結果證明奮進魔鬼魚已符合標準，更代表相關業者(軟體公司、用船人、船廠和驗船協會)之間，跨領域合作的重要性。

「鬼魚號」獲得ABS的原則性設計認可，證明既有技術的安全使用，為台灣無人船的新里程碑，為商業和國防領域的應用奠下基石，台船公司也深刻理解這並非無人船認證的終點，而是起點，與船級協會認證相輔相成的是船籍國的法規，也就是航港局及港務公司對無人載具的法規，做為無人船認證的先驅，台船將攜手與各政府部門及驗船中心一同建構完善的無人船法規框架。

台船亦將持續精進智慧船舶的發展，升級現有系統，藉以達成更廣泛的應用，如無人船群控和混合實境等。

關鍵字： 台船奮進魔鬼魚號無人船首度船級協會認證

重量級台股ETF換股！　0050、006208增刪各2檔

重量級台股ETF換股！　0050、006208增刪各2檔

2大重量級台股ETF換股開獎！富時指數與台灣證券交易所合編的「台灣指數系列」進行9月季度審核，資產規模6591.53億元，收益人145.3萬人元大台灣50（0050）、規模2423億元，受益人數65.884萬人台灣釆吉50基金（006208）所追蹤台灣50指數，公布康霈*（6919）、川湖（2059）兩檔個股，剔除藥華藥（6446）、台泥（1101）兩檔個股，相關成分股納入及刪除之變動將自2025年9月19日交易結束後生效，亦即自2025年9月22日起生效。

2025-09-05 17:26
鴻海8月營收6065億元、年增逾一成創同期新高　看好AI機櫃動能強勁

鴻海8月營收6065億元、年增逾一成創同期新高　看好AI機櫃動能強勁

鴻海（2317）今（5）日公布8月營收達6,065億元，月減1.2%，但年增10.61%，創下歷年同期新高。若以美元計價，與前月持平，年增幅度約22.2%。累計今年前8月營收達4.65兆元，年增16.65%，同樣改寫同期新高紀錄。

2025-09-05 16:36
大立光受惠iPhone 17拉貨潮　8月營59.68億元創今年新高

大立光受惠iPhone 17拉貨潮　8月營59.68億元創今年新高

光學鏡頭大廠大立光（3008）今（5）日公布8月合併營收達59.68億元，月增10%，創下今年新高，但較去年同期衰退15%；累計前8月營收376.63億元，年增8%。法人看好，隨著蘋果新機將在10日登場，鏡頭全面升級，後續拉貨潮可望進一步挹注大立光業績。

2025-09-05 17:41
跟股神一起賺　日股收復43000大關5檔ETF漲聲響起

跟股神一起賺　日股收復43000大關5檔ETF漲聲響起

美國白宮4日宣布，總統川普已簽署行政命令，降低日本汽車關稅，以及把日本列為對等關稅減免對象，不疊加15%關稅，而日本承諾投資美國5500億美元，雙方就此協議簽署備忘錄。消息公布後激勵日本汽車類股，日經225指數終場收復43,000大關，漲幅逾1%，中信日本商社（00955）、國泰日經225（00657）、元大日經225（00661）、台新日本半導體（00951）、中信日本半導體（00954）等5檔日股ETF漲幅均逾1%。

2025-09-05 16:15
美國線今日每大箱現貨運價小跌1-200美元　SCFI微跌0.04%

美國線今日每大箱現貨運價小跌1-200美元　SCFI微跌0.04%

貨櫃船運市場本月1日美國線漲價成功，每大箱(40呎櫃)運價調升750到800美元，美西線多數收2300美元，美東收3300美元，今(5)日現貨市場運價微跌，美西收2100-2200美元，美東線收3100-3200美元，歐洲線則自2000美元跌到1700美元。今(29)日下午上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)微跌0.62點，跌幅0.04%，指數來到1444.44點。

2025-09-05 15:54
BBU滿血復活！　AES-KY領軍4檔漲停作收

BBU滿血復活！　AES-KY領軍4檔漲停作收

AI伺服器市場成長，帶動電池備援模組（BBU）需求，今（5）日BBU族群攻勢再起，高價股AES-KY（6781）率先高掛1340元漲停價位激勵，加百裕（3323）、順達（3211）、系統電（5309）等3檔個股同步漲停，而新盛力（4931）突破160元大關，以161.5元作收，漲幅9.12%。

2025-09-05 13:56
英特爾稱政府入股消除補助不確定性　喊續使用台積電產能

英特爾稱政府入股消除補助不確定性　喊續使用台積電產能

據外媒wccftech報導，英特爾的財務長戴維津斯納（David Zinsner）在花旗2025年全球科技、媒體和電信大會上表示，該公司正按計畫完成對Altera的資產剝離。津斯納在會上分享了美國政府持有英特爾10%歷史性股份的細節，並表示這對納稅人和美國人民來說都是一筆划算的交易，同時他也強調，英特爾會繼續使用台積電製程，更讚他們是優秀的合作夥伴。

2025-09-05 13:30
0051、0052、0058三檔ETF換股　9／19盤後生效

0051、0052、0058三檔ETF換股　9／19盤後生效

富時指數與台灣證券交易所合編臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果出爐，元大中型100（0051）追蹤的台灣中型100指數增刪7檔成分股，富邦科技（0052）追蹤的臺灣資訊科技指數則是增加2檔成分股，剔除1檔個股，富邦發達（0058）追蹤的臺灣發達指數則是有3檔成分股增刪。

2025-09-05 17:56
國人最愛10檔人氣ETF出爐　高股息、債券均入列

國人最愛10檔人氣ETF出爐　高股息、債券均入列

ETF投資熱潮不減，隨著主動式ETF的開放，統計今年來ETF已來到300檔，這麼多ETF，投資人該如何挑選，市場法人表示，選擇成交量大的ETF，代表該標的受到市場關注度高、流動性佳，觀察今年以來所有ETF成交日均量，其中群益台灣精選高息ETF（00919）以日均量8.6萬張居股票ETF成交王，群益ESG投等債20+（00937B）、國泰永續高股息（00878）、元大滬深300正2（00637L）、元大美債20年（00679B）、期街口布蘭特正2（00715L）、元大高股息（0056）、群益優選非

2025-09-05 11:02
PCB概念妖股！台玻出關股價上沖下洗暴大量　金居直奔漲停

PCB概念妖股！台玻出關股價上沖下洗暴大量　金居直奔漲停

PCB概念股仍是今（5）日台股盤面交投重心，其中分盤交易關禁閉台玻（1802）於今出關，股價下沖下洗，成交一個半小時暴8萬張大量，銅箔廠金居（8358）急拉漲停，富喬（1815）則是維持在紅盤之上震盪。

2025-09-05 10:35

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

PCB概念妖股！台玻出關股價上沖下洗暴大量　金居直奔漲停

重量級台股ETF換股！　0050、006208增刪各2檔

當沖輒到漲停！60k上班族慘賠21萬：徹底崩了

台積電、世芯、聯發科回檔　專家曝光「進場價」

台灣真正的股王！　還原分拆股價逾5000元

台船無人艇遙導控完全自製擁搶單優勢　明年匯率持平就能轉盈

哪裡開戶買TISA基金　網友：不會倒的平台才安心

台股歷年最慘9月來襲　專家曝光「布局主流股」

41萬股民等到了！00713填息達陣　近4季度首見

