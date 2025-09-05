0051、0052、0058三檔ETF換股　9／19盤後生效

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

富時指數與台灣證券交易所合編臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果出爐，元大中型100（0051）追蹤的台灣中型100指數增刪7檔成分股，富邦科技（0052）追蹤的臺灣資訊科技指數則是增加2檔成分股，剔除1檔個股，富邦發達（0058）追蹤的臺灣發達指數則是有3檔成分股增刪。

元大中型100（0051）追蹤的台灣中型100指數

成分股納入：勤誠(8210)、長榮航太(2645)、光聖(6442)、富世達(6805)、藥華藥(6446)、台玻(1802)、台泥(1101)。

成分股刪除：康霈*(6919)、智原(3035)、巨大(9921)、大成(1210)、和潤企業(6592)、川湖(2059)、永豐餘(1907)。

候補名單：智易(3596)、世紀鋼(9958)、長興(1717)、精成科(6191)、宏達電(2498)、國票金(2889)、中砂(1560)、景碩(3189)、德律(3030)、洋基工程(6691)。

富邦科技（0052）追蹤的臺灣資訊科技指數

成分股納入：勤誠(8210)、富世達(6805)。

成分股刪除：智原(3035)。

富邦發達（0058）追蹤的臺灣發達指數

成分股納入：長榮航太(2645)、光聖(6442)、台玻(1802)。

成分股刪除：巨大(9921)、大成(1210)、永豐餘(1907)。

元大高股息（0056）追蹤的臺灣高股息指數此次無成分股增刪。

台灣指數公司表示，相關成分股納入及刪除之變動將自2025年9月19日交易結束後生效，亦即自2025年9月22日起生效）如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為2025年9月22日、23日、24日、25日和26日。