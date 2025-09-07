來台「洗產地」銷美曝光！　海關3個半月揪出逾1.4萬筆

▲港口貨櫃存放處示意照，圖為高雄港第七貨櫃中心。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

為防堵中國大陸及第三地出口貨品違規轉運（洗產地）規避美國加徵關稅，繞經我國偽冒台灣製造後轉運至美國，海關4月中成立「強化違規轉運查核小組」，僅3個半月、至今年8月底已抓出1萬4025筆輸美貨品違規。

財政部指出，強化違規轉運查核小組由基隆關、台北關、台中關及高雄關成立，由關務長親自帶隊指揮強查行動，每個禮拜至少查核一次。

關務署進一步表示，經統計，海關成立強化違規轉運查核小組迄8月31日止，各關強查小組已查核輸美貨物共1萬4025筆，查獲168筆產地標示不實或未依規定標示之疑涉違規轉運案件。

主要違規貨品包括電腦機殼、訊號線或轉換器、變壓器、通訊器具、塑膠製品、光阻剝離劑、燈具、無線門鈴、延長線、電子遊戲機零件、網通設備及風扇等，均移送經濟部國際貿易署依貿易法進行裁處，該署目前已裁罰50筆。

關務署說明，各關違規轉運強查小組將持續運作，並加強與經濟部及美方合作，蒐集情資，精進風險分析，準確鎖定可疑廠商及貨物，嚴防違規轉運（洗產地）之違法行為，並予嚴查嚴罰，擦亮MIT招牌，維護我國產業整體利益及貿易秩序。