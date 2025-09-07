ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

來台「洗產地」銷美曝光！　海關3個半月揪出逾1.4萬筆

▲高雄港第七貨櫃中心。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲港口貨櫃存放處示意照，圖為高雄港第七貨櫃中心。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

為防堵中國大陸及第三地出口貨品違規轉運（洗產地）規避美國加徵關稅，繞經我國偽冒台灣製造後轉運至美國，海關4月中成立「強化違規轉運查核小組」，僅3個半月、至今年8月底已抓出1萬4025筆輸美貨品違規。

財政部指出，強化違規轉運查核小組由基隆關、台北關、台中關及高雄關成立，由關務長親自帶隊指揮強查行動，每個禮拜至少查核一次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關務署進一步表示，經統計，海關成立強化違規轉運查核小組迄8月31日止，各關強查小組已查核輸美貨物共1萬4025筆，查獲168筆產地標示不實或未依規定標示之疑涉違規轉運案件。

主要違規貨品包括電腦機殼、訊號線或轉換器、變壓器、通訊器具、塑膠製品、光阻剝離劑、燈具、無線門鈴、延長線、電子遊戲機零件、網通設備及風扇等，均移送經濟部國際貿易署依貿易法進行裁處，該署目前已裁罰50筆。

關務署說明，各關違規轉運強查小組將持續運作，並加強與經濟部及美方合作，蒐集情資，精進風險分析，準確鎖定可疑廠商及貨物，嚴防違規轉運（洗產地）之違法行為，並予嚴查嚴罰，擦亮MIT招牌，維護我國產業整體利益及貿易秩序。

關鍵字： 海關違規轉運製造業貿易法台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

推薦閱讀

來台「洗產地」銷美曝光！　海關3個半月揪出逾1.4萬筆

來台「洗產地」銷美曝光！　海關3個半月揪出逾1.4萬筆

為防堵中國大陸及第三地出口貨品違規轉運（洗產地）規避美國加徵關稅，繞經我國偽冒臺灣製造後轉運至美國，海關4月中成立「強化違規轉運查核小組」，僅3個半月、至今年8月底已抓出1萬4025筆輸美貨品違規。

2025-09-07 10:45
投資人信心不減、降息刺激　美股延續漲勢

投資人信心不減、降息刺激　美股延續漲勢

標普500指數今年8月底創下歷史新高，一反前幾周市場普遍悲觀的情緒，許多投資人原本已準備好迎接9月的季節性疲軟、關稅啟動、評價偏高，以及聯準會獨立性受到的政治干擾等利空因素，市場卻逆勢上揚，景順投信表示，推動股市動能與韌性的原因在於，美國經濟成長依然強勁，且市場對聯準會將在下次會議上宣布降息的預期攀升，這些利多讓市場能忽略噪音，延續漲勢，接下來的9月、10月，季節性波動、政策風險和評價過高，市場的擔憂情況仍然存在，但目前這波漲勢還沒有看到趨緩的跡象，整體經濟情況和市場情緒仍維持樂觀。

2025-09-07 06:05
支線型貨櫃船超缺、36歲還在跑　陽明有16艘要汰舊換新

支線型貨櫃船超缺、36歲還在跑　陽明有16艘要汰舊換新

業界龍頭地中海航運(MSC)有1艘船齡高達36歲，超齡使用逾10年的貨櫃船，今年還在跑印度航線，消息傳出業界震驚，也凸顯貨櫃船運市場支線船的嚴重不足現象。陽明海運目前有16艘1500-1800箱支線貨櫃船，船齡已陸續達到18年，需要儘早下單造船，進行汰舊更新，陽明董事長蔡豐明表示，公司將先訂造總計6.5萬箱(20呎櫃)的支線船。

2025-09-07 01:11
非農數據揭曉降息風向球轉動　卡位投等債趁現在

非農數據揭曉降息風向球轉動　卡位投等債趁現在

8月美國非農新增就業人數公布，這項數據被視為美國聯準會(Fed)9月是否啟動降息的關鍵風向球。法人指出，若非農就業數據持續疲弱，將推升聯準會在9月啟動預防性降息的可能性，一旦降息循環再起，投資等級債可望有亮眼表現。根據ICE指數公司、彭博數據統計，前次降息循環期間(2018/12/31～2021/12/31)，財務體質相對健全的投資等級債累積報酬率都在20%以上，績效大幅勝出非投資等級債。

2025-09-06 22:49
國外刷卡消費不怕匯差！3銀行簽帳金融卡擁多幣別　星展14種居冠

國外刷卡消費不怕匯差！3銀行簽帳金融卡擁多幣別　星展14種居冠

出國旅行都要先換外幣，不僅麻煩費時，也容易受匯差影響，無形中增加換匯成本，而隨著國人旅遊目的地越來越多元，國內有3家銀行星展銀、永豐銀與滙豐銀的簽帳金融卡開通多幣別功能，以外幣刷卡消費或提款，直接從同幣別外幣存款帳戶中扣款，目前又以星展銀提供14種幣別最多。

2025-09-06 19:00
高通CEO：英特爾生產技術未達標準　「無法成供應商選項」

高通CEO：英特爾生產技術未達標準　「無法成供應商選項」

高通執行長Cristiano Amon表示，英特爾（Intel）的生產技術目前還不足以成為該手機處理器製造商的供應商。

2025-09-06 11:31
台股周線連2紅！法人：本益比進入中性偏高水位　留心市場變數

台股周線連2紅！法人：本益比進入中性偏高水位　留心市場變數

晶圓龍頭大廠領軍之下，台股昨（5）日大漲314.73點，指數收在24494.58點，周線連2紅，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析，指數可望扣關歷史高點，台股本益比也來到中性偏高水位，若市場出現變數，像是擔憂AI成長趨緩、半導體關稅不確定因素再起、聯準會降息速度、頻率不如預期等，且近期外資買盤出現縮手，融資也有增速過熱跡象等，可能導致10月出現回檔，惟預期回檔幅度不會太深，仍是布局長線成長的良機。

2025-09-06 06:05
ASIC設計專案助攻！　擷發科8月營收年、月繳三位數成長

ASIC設計專案助攻！　擷發科8月營收年、月繳三位數成長

ASIC設計服務商擷發科 (7796) 今日公告8月營收達新台幣252萬元，較上個月成長127.60％，較去年同期成長292.36％；2025年1至8月累計營收達新台幣4,343萬元，年增42.21％。

2025-09-05 22:49
外資大買台股逾282億！狂掃2檔記憶體　一文看買超排行榜

外資大買台股逾282億！狂掃2檔記憶體　一文看買超排行榜

台股今（5日）在三大法人買超329.85億元下，指數大漲314點，而外資買超更放大到282.81億元，買盤鎖定記憶體股，華邦電（2344）及南亞科（2408）居1、2位，雙雙股價以漲停作收。

2025-09-05 18:04
0051、0052、0058三檔ETF換股　9／19盤後生效

0051、0052、0058三檔ETF換股　9／19盤後生效

富時指數與台灣證券交易所合編臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果出爐，元大中型100（0051）追蹤的台灣中型100指數增刪7檔成分股，富邦科技（0052）追蹤的臺灣資訊科技指數則是增加2檔成分股，剔除1檔個股，富邦發達（0058）追蹤的臺灣發達指數則是有3檔成分股增刪。

2025-09-05 17:56

讀者迴響

熱門新聞

支線型貨櫃船超缺、36歲還在跑　陽明有16艘要汰舊換新

「這家」散熱片設備...全球10大封測廠7家是他客戶！

什麼工作寧餓死也不想再做？過來人點名「這行業」

42歲退休「1000萬買3種ETF」5年領580萬　本金都沒少

ASIC設計專案助攻！　擷發科8月營收年、月繳三位數成長

投資人信心不減、降息刺激　美股延續漲勢

非農數據揭曉降息風向球轉動　卡位投等債趁現在

年領300萬股息達人買點全公開

零股術滾出7千萬！他靠「買黑不買紅」存股21年　年領300萬

哪裡開戶買TISA基金　網友：不會倒的平台才安心

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366