快訊／新北等4縣市淹水警戒 台中南投新竹7地列1級

大雨炸裂，經濟部水利署今（7）日傍晚5點20分針對新北市、南投縣、台中市、新竹縣市轄內10地區發布淹水警戒，其中台中市、南投縣、新竹縣共7處列為1級。

中國信託銀行榮獲《The Asset》六大獎 資本市場表現稱霸臺灣

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）以客戶體驗為核心，推出具國際水準之創新金融商品服務，同時也持續深耕高資產與超高資產客戶服務，積極拓展財富管理業務，今年囊括國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）雜誌主辦之「The Asset Triple A Private Capital Awards 2025」六大獎。

本周汽柴油價格不調整 98汽油維持每公升30.9元

台灣中油公司自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升26.4元。

台積電南京廠豁免遭撤 外資圈：短期營運承壓、長線影響有限

美國政府決定自2024年12月31日起，撤銷台積電（TSMC）位於中國南京的晶圓廠「已驗證終端用戶」（Validated End User，VEU）資格，未來美系設備將無法再免審核直接運往該廠，引發外資圈關注其對台積電營運與資本支出的影響。

來台「洗產地」銷美曝光！ 海關4個半月揪出逾1.4萬筆

為防堵中國大陸及第三地出口貨品違規轉運（洗產地）規避美國加徵關稅，繞經我國偽冒臺灣製造後轉運至美國，海關4月中成立「強化違規轉運查核小組」，僅4個半月、至今年8月底已抓出1萬4025筆輸美貨品違規。

投資人信心不減、降息刺激 美股延續漲勢

標普500指數今年8月底創下歷史新高，一反前幾周市場普遍悲觀的情緒，許多投資人原本已準備好迎接9月的季節性疲軟、關稅啟動、評價偏高，以及聯準會獨立性受到的政治干擾等利空因素，市場卻逆勢上揚，景順投信表示，推動股市動能與韌性的原因在於，美國經濟成長依然強勁，且市場對聯準會將在下次會議上宣布降息的預期攀升，這些利多讓市場能忽略噪音，延續漲勢，接下來的9月、10月，季節性波動、政策風險和評價過高，市場的擔憂情況仍然存在，但目前這波漲勢還沒有看到趨緩的跡象，整體經濟情況和市場情緒仍維持樂觀。

支線型貨櫃船超缺、36歲還在跑 陽明有16艘要汰舊換新

業界龍頭地中海航運(MSC)有1艘船齡高達36歲，超齡使用逾10年的貨櫃船，今年還在跑印度航線，消息傳出業界震驚，也凸顯貨櫃船運市場支線船的嚴重不足現象。陽明海運目前有16艘1500-1800箱支線貨櫃船，船齡已陸續達到18年，需要儘早下單造船，進行汰舊更新，陽明董事長蔡豐明表示，公司將先訂造總計6.5萬箱(20呎櫃)的支線船。

非農數據揭曉降息風向球轉動 卡位投等債趁現在

8月美國非農新增就業人數公布，這項數據被視為美國聯準會(Fed)9月是否啟動降息的關鍵風向球。法人指出，若非農就業數據持續疲弱，將推升聯準會在9月啟動預防性降息的可能性，一旦降息循環再起，投資等級債可望有亮眼表現。根據ICE指數公司、彭博數據統計，前次降息循環期間(2018/12/31～2021/12/31)，財務體質相對健全的投資等級債累積報酬率都在20%以上，績效大幅勝出非投資等級債。

國外刷卡消費不怕匯差！3銀行簽帳金融卡擁多幣別 星展14種居冠

出國旅行都要先換外幣，不僅麻煩費時，也容易受匯差影響，無形中增加換匯成本，而隨著國人旅遊目的地越來越多元，國內有3家銀行星展銀、永豐銀與滙豐銀的簽帳金融卡開通多幣別功能，以外幣刷卡消費或提款，直接從同幣別外幣存款帳戶中扣款，目前又以星展銀提供14種幣別最多。

高通CEO：英特爾生產技術未達標準 「無法成供應商選項」

高通執行長Cristiano Amon表示，英特爾（Intel）的生產技術目前還不足以成為該手機處理器製造商的供應商。