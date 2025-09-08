台股「小而美」季配型ETF對決　00918淨值報酬率衝破5%居冠

▲台股攻高，自4月川普關稅利空以來已反彈逾7422點，5檔中小型台股ETF績效表現兩樣情。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

規模未達千億元季配型台股高息ETF兩樣情！大華優利高填息30（00918）、群益半導體收益（00927）與復華富時高息低波（00731）今年來績效皆為正數，以00918淨值總報酬率逾5%最高；而兆豐永續高息等權（00932）與凱基優選高股息30（00915）雙雙繳出負報酬的成績單表現最弱。

台股今年4月遭遇對等關稅利空洗禮，一度重挫退居17306.97點，但今（8）日盤中創24729.96點新高，漸向2萬5000點大關靠攏，法人認為ETF資金彙集與拉抬助攻效果相當明顯，高息ETF的選股邏輯是否能掌握趨勢，在這波反彈下可以得到驗證。

高股息ETF已是台灣投資人參與市場的重要投資工具，00918經理人郭修誠指出，00918成分股追蹤「特選台灣優利高填息30指數」，每年2次定期換股，精選獲利品質佳、高填息紀錄之企業，並且均衡配置於科技、傳產與金融產業，使00918不僅配息紀錄吸睛，更具有較佳之填息能力，能夠避免領股利淪為左手換右手、資產卻不見成長的窘境。

根據大華銀投信官網，00918掛牌以來累計配息9次，共順利填息6次。郭修誠也提醒，當前台股位階處於相對高檔，投資人要為震盪做好準備，亦可伺機增加台股部位，建議挖掘過去修正後回彈能力佳的高股息ETF，同時考量長期含息報酬率表現等因素進行布局。