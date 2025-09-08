想賣房？先用永慶房屋「售屋房價即時算」了解行情

▲永慶房屋針對雙北直營地區推出「售屋房價即時算」服務，幫助屋主迅速估算房屋行情。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

隨著房市可能日趨降溫，有部分屋主打算出售手中房產，卻苦無便利的行情查詢工具。為了解決屋主痛點，永慶房屋運用30餘年累積的經驗和資料庫，並且導入永慶獨有的演算法，針對雙北直營地區推出「售屋房價即時算」服務。雙北地區的民眾只要輸入地址，就能輕鬆掌握房屋的最新行情和區域內的房市動態，讓房市資訊變得更透明、更輕鬆可得！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，市面上其實不乏線上房屋行情評估服務。但是絕大多數的服務往往只利用政府實價登錄資訊。考慮到各家業者在申報實價登錄資訊時，工作時長多有不同，最遲可能交屋後近1個月才會申報。同時，政府部門亦有資訊整理之工作，再加上實價登錄資訊並非即時上線，大約每10天才會更新一次。因此，相對完整的實價登錄資訊，通常需要等待1-2個月才會齊備出爐。這也導致市面上的行情推算服務，有可能落後市況1-2個月。

但是永慶房屋的「售屋房價即時算」除了利用政府的實價登錄資訊之外，還會每天更新永慶房屋的成交數據！在永慶房屋成交的物件，交屋隔天便會立即登錄在永慶房仲網並存入資料庫中，使「售屋房價即時算」能夠即時更新行情估算。除了已經成交的房市資訊之外，永慶「售屋房價即時算」系統，同時將社區周遭正在銷售中的物件的開價納入考量，讓計算出來的參考售價更貼近市場。民眾也可以直接參考周遭房屋目前的開價，對區域房市有更清楚的認知。

陳賜傑更指出，永慶房屋在雙北直營地區的成交市占最大，擁有數量相當龐大的交易紀錄，這也使得永慶房屋的「售屋房價即時算」不僅能夠更快更新數據、數據來源也更全面，讓行情估算更貼近市場。陳賜傑表示，身為「誠實房仲」的永慶房屋，不斷運用科技實踐「先誠實再成交」理念，讓完整的房市資訊輕鬆可得；更推出業界唯一的「真房價保證」，保護消費者權益。未來永慶房屋也會持續優化便利科技和消費者保障，讓安全、滿意的購售屋服務不斷升級！

