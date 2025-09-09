美國降息引爆資金行情！台股刷24880點新高　日、港股衝高

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國非農就業數據表現欠佳，加深聯準會9月降息預期，資金寬鬆刺激全球股市漲勢，台股今（9）日盤中勁揚332.69點，創下24880.07新高，而恒生指數突破2萬6千點，日股則是再創4萬4千新高，法人預估，台股落22,700～25,600點間震盪整理。

即便遭遇對等關稅干擾，全球經濟依然展現一定韌性，IMF(國際貨幣基金組織)也在近期上調了今(2025)、明(2026)兩年全球經濟成長預測值，統一投信表示，邁入第四季，推動全球經濟的火車頭仍將由美國來擔任，主要原因有三：首先，美聯準會若降息，將有助降低企業融資成本，活絡全球市場資金流動；其次，美國晶片法案加大減稅力道，有助提升企業投資意願；第三，美國龍頭企業紛紛加大資本支出力道，不僅將為美國GDP創造具體貢獻，也會為在供應鏈中扮演關鍵角色的台廠帶來成長機會。

主計處於8月發布的最新預測，便大幅上調台灣今年經濟成長率至4.45%，超車日、韓、新加坡等國家，統一投信分析，後續美國若啟動降息，台股也有望迎來新活水。在經濟基本面持穩，以及資金面挹注下，台股第四季表現值得期待，預期台股加權指數較高機率在22,700～25,600點間震盪整理。

中信日本商社（00955）經理人辛忠駿表示，日本首相石破茂日前宣布請辭的消息公布後，投資人期待日本政治改變的情況下，有望支撐股市走勢。另外上週公布的日本勞動統計調查顯示，7月份勞工名目薪資為42萬日圓，年增幅為 4.1%，連續43個月增長，高於前月修正值 3.1%，大幅高於市場預估的3.0%，顯示春鬥加薪的帶動效果持續顯現。這主要歸功於夏季獎金的發放，成為薪資主要成長動能，而在一般薪資部分也是穩步上漲，有望帶動實體經濟正向發展。

另一方面，來自外資的投資亦值得期待，由於外資的投資標的主要係以大型股為主，從基本面的角度來看，業績受惠升息議題的金融股、美國關稅影響不確定性消除的汽車類股、商社等都有望有較佳表現。此外，在籌碼面上，股神巴菲特增加持股的日本商社亦有望受惠，屬於日股全面欣欣向榮的局面可能已經到來。

富邦恒生國企正2（00665L）經理人黃煜翔指出，近期A股與港股持續上漲，並屢創年內新高，主要受惠於外部不確定性逐步消退，以及官方持續推出多項政策以提振市場信心，包括消費與貸款補貼、反內卷政策、資本市場高質量發展、寬鬆的貨幣政策，以及放寬對民營企業的監管，均有助於改善市場預期。



此外，香港本地流動性改善、AH溢價率回升等利好因素對港股市場形成支撐，政策面亦積極推動科技自主與國產替代，為相關產業注入成長動能，逐步形成穩健上行的長多頭格局，此次恒生指數成份股調整，顯著提升了新型態消費主題在市場中的地位，反映出投資人對創新消費模式的高度關注，建議投資人可透過涵蓋相關成份股的ETF產品，參與後續成長動能，掌握新消費趨勢所帶來的投資機會。



