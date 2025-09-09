台股再創新高　一表看五檔超高人氣台股ETF

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



記者巫彩蓮／台北報導

台股今（9）日再度創下盤中歷史新高，台股投資熱潮連帶讓台股ETF表現也強強滾，根據CMONEY統計資料顯示，75檔主被動台股ETF規模與受益人有5檔同創新高，其中僅1檔台灣精選高息（00919）是被動式台股ETF，其他包括主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村台灣優選（00980A）、主動野村台灣50（00985A）、主動統台股增長（00981A）等4檔都是主動式台股ETF。

市場法人表示，台股ETF近期雖然吹起主動式投資熱潮，不過00919在公布第10次配息公告的預估年化配息率10.19%，為連續10季維持10%以上，依舊受到投資人青睞，為高息型ETF在人氣榜上保住一席不容易，00919於5月調整選股邏輯並更換持股為40檔後，大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，顯示換股後成份股特性更加適合長期存股。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，展望後市，9月降息市場預期高，金融股預期可受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易指出，台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，整體指數目前位於評價區間上緣，持續AI類股輪動可期，低位階股票近期多點開花，大盤融資金額已逐步回升至2623多億水準，預期融資金額回到3000億時，盤面波動將開始加大，現階段宜採取攻擊與穩健持股布局。隨著四大CSP與主權基金資本支出持續、GB300與H20系列開始出貨、ASIC以及邊緣運算持續發展，台股後市不看淡，並看好AI伺服器、ASIC、內需相關類股。

