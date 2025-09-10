新青安放寬了！帥過頭：買房的開心、建商倒光光

記者劉邠如／綜合報導

近日行政院拍板，自9月1日起，新青安房貸不再納入《銀行法》第72條之2的不動產放款集中度上限。此舉被外界視為「打開房貸水龍頭」，為受限貸款額度的首購族帶來曙光。不過房地產達人「帥過頭」開轟，此舉可能導致資金排擠效應，最終衝擊建商，波及危老和都更計畫。



帥過頭分析，依據《銀行法》第72條之2，銀行建築放款總額度上限為30%，長期以來央行要求不得超過28%的警戒線，實際執行率僅在26%左右。此次政府開放「水龍頭」，取消28%警戒，直接放寬至30%，讓新青安與首購族申貸更為順利。

「以前新青安貸不到，是因為利息太低、銀行不想做。普通首購貸款利率約2.5%至2.7%，新青安則僅2.15%。民間銀行如彰化銀行因此認為賺頭不大，拒收件，只有官股銀行不得不做。」帥過頭解釋。

然而，帥過頭提醒，此消息一出後，雖然一度刺激房市與營建股起漲，但隔日即回跌，顯示市場逐漸理解其中風險。因央行同時管控「集中度」，目前數值為36.9%。換言之，新青安與首購族佔額度增加3%，就等於建商與危老都更被擠壓3%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲房產名人帥過頭 。（圖／記者鄭毓齡攝）

「就像一個水庫，水位總量只有36.9%。你多分給買房人，建商就少分。最後恐怕建商倒光光。」帥過頭警告。

帥過頭直言，這問題關鍵不在政策，而在央行總裁對集中度的堅持。集中度並非法規明文規定，而是央行自行制定的審慎措施。他認為：「若總裁願意放寬集中度到40%甚至45%，問題就解決了。但央行視集中度如同神主牌，動不得。」

而在市場實際影響方面，帥過頭指出，今年全國約有13萬戶新成屋交屋，對於購屋族來說，放寬貸款能大幅減輕壓力。「過去要跑15家銀行才借得到，現在一次就能辦理，對老百姓當然是好事。但對建商卻是壞事。」

他舉例，若去年代銷一百戶，如今因貸款不易恐縮減至二十戶；而政策放寬後，雖能回升至四十戶，但仍不及往年水準，顯示建商銷售壓力加重。

總體而言，他認為新青安政策調整，短期惠及首購與年輕買房族群，但長期卻可能壓縮建商與危老都更資金，甚至引發建商連環倒閉。帥過頭直言，9月18日央行的下一步將成為決定市場走向的關鍵時刻。