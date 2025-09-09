富邦金配0.25元股票股利9／25除權　5家金控尚未填權息一文看

▲富邦金完成填息，0.25元股票股利9月25日除權。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）今（9）日公布0.25元股票股利，訂在9月25日除權，這也是今年最後一家完成除權息的金控；統計自6月以來上市金控除權息中尚有國泰金（2882）、元大金（2885）、永豐金（2890）、中信金（2891）與第一金（2892）共5家填權息腳步尚待最後一哩路。

富邦金今年股利含股票和現金，其中4.25元現金股息已於7月1日除息，除息參考83.1元，已於8月13日完成填息，而股票股利遲至本月才要除權。

國泰金每股配發3.5元股息，除息交易日為6月30日，除息參考價64.4元，除息前一天收盤價67.9元，迄今仍未填息。

元大金每股配發1.55元現金股息，7月1日除息，除息參考價32.6元，除息前一天收盤價34.15元，尚未填息，0.3元股票股利，已於8月12日除權，除權參考價為32.25元，9月5日填權。

永豐金於8月21日除權息交易，每股配發0.91元現金股息、每股配發0.34元股票股利，合計股利金額1.25元，除權息參考價24.11元，除權息前一天收盤價25.85元，仍未填權息。

中信金於7月14日除息，每股配發2.3元現金，除息參考價為41.55元，除息前一天收盤價43.85元，迄今仍未填息。

第一金除權息交易8月7日，每股配息0.95元、配股0.25元，合計股利金額1.2元，除權息參考價29.05元，除權息前一天收盤價為30.75元，迄今尚未填權息。