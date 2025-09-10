興達電廠火災！經長龔明鑫致歉　強調「不影響供電」

▲經濟部部長龔明鑫。（圖／攝影中心）

記者陳瑩欣／台北報導

高雄興達電廠天然氣外洩引發火災，經濟部長龔明鑫今（10）日公開致歉，並強調「不影響供電」，至於後續啟動時程將視檢查程序而定。

龔明鑫今日出席「2025國家安全與經濟韌性論壇｣，會前受訪時提出3大說明：第一、第一時間台電公司在昨天的時候，已經對這一次的意外事故，對於在地的附近的居民所產生的不安，表達這個歉意。龔明鑫說：「我也在這邊，再次的表達歉意。」

第二、龔明鑫指出，按照台電公司的回報，這一次的影響比較是新的二號機組，一號機組初步大概是沒有問題。二號機組裡面因為它是複循環的機組，所以二之一的部分看起來本體也沒有受到傷害，那二之二的部分就還要跟設備商仔細的檢視。

龔明鑫指出，行政院院長卓榮泰已在第一時間責成經濟部要盡快的釐清責任歸屬，經濟部會盡快來進行。

第三、供電不受影響。龔明鑫指出，按照台電公司的回報來講的話，雖然這個新的一號機組暫停，然後二號機組本來因為它是在試運轉當中，所以對供電本來的影響就很小。

龔明鑫指出，因為一號機已經接受調度，所以台電公司為了確保我們這個供電有更多的餘裕的情形之下，不排除今天會去調度一些緊急備用的機組，讓我們這個備轉的容量率可以維持比較高的水準，大概是這樣子。謝謝大家。

媒體追問興達新機組後續的啟動時程是否會有影響，龔明鑫表示，後面啟動行程就要看那個檢查，主要看起來就是說我們還是要跟設備商做比較仔細的檢查，看看它可能的原因是怎麼樣。

龔明鑫指出，初步看起來一號機組大概是比較沒有問題的，那二號機組二之一的問題也比較小，那二之二就還要檢視。