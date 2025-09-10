ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

聯邦快遞首度亮相國際半導體展　展示永續為核心的物流解決方案

▲聯邦快遞首度亮相2025國際半導體展。（圖／業者提供）

▲聯邦快遞首度亮相2025國際半導體展。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞首次參加2025國際半導體展(攤位號碼R7924)，將展現物流在推動半導體產業全球發展的戰略重要性，展示其廣泛的全球網絡、高價值貨件的精準處理能力，以及以永續為核心的物流解決方案，協助半導體企業應對日益複雜的跨境供應鏈挑戰。該展今日起在南港二館四樓展出三天。

該公司深知半導體產品對震動、溫度變化、濕度及靜電放電極為敏感，聯邦快遞憑藉多年專業經驗，提供防震包裝、溫控運輸及端到端數位化工具，以確保重要貨物能夠安全與準時送達，這些服務也幫助製造商可更高效地應對緊湊的生產排程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯邦快遞台灣區總經理蘇智民表示：「這是聯邦快遞首度在國際半導體展亮相，我們非常期待與半導體產業的重要夥伴交流。憑藉我們深厚的物流專業與廣泛的全球網絡，聯邦快遞致力於透過創新、智慧的供應鏈解決方案，協助台灣半導體產業提升效率、克服挑戰並推動永續。我們協助客戶打造更具韌性與敏捷的供應鏈，持續保持在全球市場的競爭優勢。」

台灣作為全球領先的半導體製造中心，在國際科技供應鏈中扮演關鍵角色。根據資策會產業情報研究所(MIC)的資料，預計到2030年台灣製造商的產能將佔全球總量約八成。隨著人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)需求不斷上升，供應鏈正承受逐漸增長的壓力，亟需具備更快、更具韌性與更安全的能力。

聯邦快遞同時重點展示全新部署於台灣的FedEx SurroundR 監測與干預(MI)解決方案，以滿足半導體產業對於貨物追蹤高可視性與高可靠性與日俱增的需求。該解決方案結合SenseAware ID感測器與即時數據分析，可對全球貨件進行持續監控與主動干預。

SenseAware ID採用低功耗藍牙(BLE)技術，每兩秒即傳送一次精準定位數據，遠超越傳統掃描方式，為高價值、重要貨物提供前所未有的透明度與即時反應能力。

呼應國際半導體展聚焦永續製造，聯邦快遞亦展示其在低排放物流創新的進展。在台灣，聯邦快遞正透過採用創新且低排放的運輸技術來強化營運韌性。這些措施協助聯邦快遞在 2040 年前實現全球業務碳中和營運的目標。

聯邦快遞在台灣已引進 12 輛全電動 FUSO 遞送卡車，成為台灣首批導入電動車進行日常遞送作業的國際物流業者之一。聯邦快遞同時與 Gaius Automotive 合作，將Rapide 3電動三輪車納入城市遞送車隊。除此之外，聯邦快遞亦提供「FedExR Sustainability Insights (FSI)」工具，協助客戶存取排放數據，幫助客戶對其碳足跡做出以數據分析為依據的決策。

關鍵字： 聯邦快遞國際半導體展永續為核心物流解決方案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超壯觀】支持者迎接柯文哲成「超長隊伍」！　網驚呆：總統級見面會

推薦閱讀

快訊／台積電8月營收3357.7億元　寫歷史次高紀錄

快訊／台積電8月營收3357.7億元　寫歷史次高紀錄

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2025 年 8 月營收報告。2025 年 8 月合併營收約為新台幣 3,357 億 7,200 萬元，較上月增加了 3.9%，較去年同期增加了 33.8%，並寫歷史次高紀錄，同時也是歷年同期新高。

2025-09-10 13:38
台股創新高！老手開示：主升段行情進行式　轉折點在明年5月

台股創新高！老手開示：主升段行情進行式　轉折點在明年5月

台積電（2330）創下1225元天價，今（10）日台股創下25233.89點新高價位，台股資深分析師杜金龍指出，這一波從4月17306點起漲，到目前漲勢延續5個月，目前台股仍處在主升段當中，這個波段上漲周期將持續13個月，若以指數低點1.5～1.618倍漲幅計算，指數滿足點落在26000～28000點，波段轉折點落在明年5月。

2025-09-10 11:46
iPhone 17來了！本土投顧點8台廠受惠　台積電、鴻海皆上榜

iPhone 17來了！本土投顧點8台廠受惠　台積電、鴻海皆上榜

蘋果iPhone 17系列正式發表，相機規格大幅升級至4800萬畫素，新增超薄iPhone Air機型。本土投信點名8檔台廠供應鏈將受惠，包括台積電（2330）、晶技（3042）、鴻海（2317）、大立光（3008）、奇鋐（3017）、華通（2313）、全新（2455）、臻鼎-KY（4958）。

2025-09-10 12:35
PCB股金居再創新高！中國玻纖布反內卷　台玻漲多翻黑

PCB股金居再創新高！中國玻纖布反內卷　台玻漲多翻黑

AI伺服器需求持續擴大，加上中國大陸產業反內卷擴及玻纖族群，並喊漲玻纖布相關產品，後續牽動台廠供應鏈報價，今（10）日金居（8358）跳空大漲，勁揚逾8%，創下278.5元新高價位，富喬（1815）、尖點（8021）均是維持紅盤之上，而台玻（1802）則是挫低逾3%。

2025-09-10 10:42
「隱形股王」康霈法說變法會！慘殺跌停　逾8000張委賣待消化

「隱形股王」康霈法說變法會！慘殺跌停　逾8000張委賣待消化

生技股「隱形股王」康霈（6919）獲規模逾6000億的重量級台股ETF元大台灣50（0050）納入成分股，引發慶祝行情走揚，但因漲多且法說會釋出利空導致股價「消風」，9日翻黑，今（10）日開盤不到1分鐘直摜跌停，委賣逾8000張。

2025-09-10 09:52
無人艇帶衝！造船三雄噴出　台船漲停高掛2萬張買單排隊

無人艇帶衝！造船三雄噴出　台船漲停高掛2萬張買單排隊

2025台北國際航太暨國防工業展即將於18日登場，市場關注重點將是無人載具產業，其中無人艇中的造船三雄成今（10）日市場資金青睞受惠股，台船（2208）及龍德造船（6753）奔漲停，中信造船（2644）一度大漲逾8%。

2025-09-10 11:29
儲能雙雄光寶科亮燈　台達電續刷844元天價

儲能雙雄光寶科亮燈　台達電續刷844元天價

AI需求旺，儲能概念雙雄股價表現強勁，台達電（2308）連日刷新天價，今（10）日盤中飆逾7%衝上844元；買不到台達電的投資人轉向光寶科（2301）亮燈漲停，股價衝上154.5元，刷逾2年新高。

2025-09-10 11:08
家登8月營收5.6億元、月增10.5%　看好Q3出貨可期

家登8月營收5.6億元、月增10.5%　看好Q3出貨可期

半導體設備大廠家登精密（3680）今日公佈 2025年8月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.6億元，月增10.5%，年減13.3%。今年累積1~8月營收約 44.86億元，年減0.54%。家登表示，進入 Q3全力備貨階段，光罩載具暨晶圓載具出貨可期，各項新產品亦進入驗證關鍵階段，可望陸續挹注營收。

2025-09-10 11:16
鴻海帶量衝　東元拉第2根漲停刷天價

鴻海帶量衝　東元拉第2根漲停刷天價

鴻海（2317）整併東元（1504）利多持續醱酵，鴻海今（9）日盤中挾逾3萬張成交量收復210元整數關卡，東元則爆逾8萬張成交量拉出第2根漲停，盤中衝至87.5元刷新天價。

2025-09-10 10:03
興達電廠火災！經長龔明鑫致歉　強調「不影響供電」

興達電廠火災！經長龔明鑫致歉　強調「不影響供電」

高雄興達電廠天然氣外洩引發火災，經濟部長龔明鑫今（10）日公開致歉，並強調「不影響供電」，至於後續啟動時程將視檢查程序而定。

2025-09-10 11:26

讀者迴響

熱門新聞

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

「隱形股王」康霈法說變法會！慘殺跌停　逾8000張委賣待消化

韭菜翻車！世紀民生連拉4根漲停後急殺　爆1030.35萬元違約交割

快訊／興達電廠爆炸火警　台電道歉了

富邦金配0.25元股票股利9／25除權　5家金控尚未填權息一文看

台股創新高！老手開示：主升段行情進行式　轉折點在明年5月

台積電刷天價！漲25元至1225元　台股漲300點衝25154新高

800萬獎金快來領！　台彩急尋今彩539中獎

日圓急貶、日股飆漲！石破茂辭職效應　日本長天期公債風險升

即／美股三大指數走勢各異　台積電ADR創新高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366