聯邦快遞首度亮相國際半導體展　展示永續為核心的物流解決方案

▲聯邦快遞首度亮相2025國際半導體展。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞首次參加2025國際半導體展(攤位號碼R7924)，將展現物流在推動半導體產業全球發展的戰略重要性，展示其廣泛的全球網絡、高價值貨件的精準處理能力，以及以永續為核心的物流解決方案，協助半導體企業應對日益複雜的跨境供應鏈挑戰。該展今日起在南港二館四樓展出三天。

該公司深知半導體產品對震動、溫度變化、濕度及靜電放電極為敏感，聯邦快遞憑藉多年專業經驗，提供防震包裝、溫控運輸及端到端數位化工具，以確保重要貨物能夠安全與準時送達，這些服務也幫助製造商可更高效地應對緊湊的生產排程。

聯邦快遞台灣區總經理蘇智民表示：「這是聯邦快遞首度在國際半導體展亮相，我們非常期待與半導體產業的重要夥伴交流。憑藉我們深厚的物流專業與廣泛的全球網絡，聯邦快遞致力於透過創新、智慧的供應鏈解決方案，協助台灣半導體產業提升效率、克服挑戰並推動永續。我們協助客戶打造更具韌性與敏捷的供應鏈，持續保持在全球市場的競爭優勢。」

台灣作為全球領先的半導體製造中心，在國際科技供應鏈中扮演關鍵角色。根據資策會產業情報研究所(MIC)的資料，預計到2030年台灣製造商的產能將佔全球總量約八成。隨著人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)需求不斷上升，供應鏈正承受逐漸增長的壓力，亟需具備更快、更具韌性與更安全的能力。

聯邦快遞同時重點展示全新部署於台灣的FedEx SurroundR 監測與干預(MI)解決方案，以滿足半導體產業對於貨物追蹤高可視性與高可靠性與日俱增的需求。該解決方案結合SenseAware ID感測器與即時數據分析，可對全球貨件進行持續監控與主動干預。

SenseAware ID採用低功耗藍牙(BLE)技術，每兩秒即傳送一次精準定位數據，遠超越傳統掃描方式，為高價值、重要貨物提供前所未有的透明度與即時反應能力。

呼應國際半導體展聚焦永續製造，聯邦快遞亦展示其在低排放物流創新的進展。在台灣，聯邦快遞正透過採用創新且低排放的運輸技術來強化營運韌性。這些措施協助聯邦快遞在 2040 年前實現全球業務碳中和營運的目標。

聯邦快遞在台灣已引進 12 輛全電動 FUSO 遞送卡車，成為台灣首批導入電動車進行日常遞送作業的國際物流業者之一。聯邦快遞同時與 Gaius Automotive 合作，將Rapide 3電動三輪車納入城市遞送車隊。除此之外，聯邦快遞亦提供「FedExR Sustainability Insights (FSI)」工具，協助客戶存取排放數據，幫助客戶對其碳足跡做出以數據分析為依據的決策。