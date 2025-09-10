YouTuber、直播主注意！財政部出手課「網紅稅」　4大要件一次看

▲財政部公布網紅課稅新制，明年六月底前為輔導期。（示意圖／資料照）

記者閔文昱、陳瑩欣／綜合報導

財政部於今（10）日公布並發布「個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅作業規範」，針對經常性於網路（包括社群媒體、影音平台及線上媒體）發表創作或分享資訊的個人（俗稱「網紅」），以及利用網紅內容播放廣告或提供相關付費服務之平台，建立一致的稅籍登記與營業稅申報依據。

財政部表示，「網紅」是指經常性於網路創作或分享資訊之個人；而「境內網紅」則可透過多項標準認定，例如在我國境內設有固定營業場所、有住所或居所、使用境內裝置或手機門號（886）、或透過帳單地址、銀行帳戶、IP 位址、SIM 卡等資訊可判斷為我國境內自然人。

四大課稅要件

依新規範，境內網紅若符合以下任一條件，即須辦理稅籍登記並依規定課徵營業稅：

1.在我國設有實體固定營業場所。

2.具備營業牌號。

3.僱用人員協助處理銷售事宜。

4.透過網路銷售，其當月銷售額達營業稅起徵點（現行貨物10萬元、勞務5萬元）。

課稅模式說明

財政部指出，網紅授權平台使用其創作（如影音、圖文等表演勞務）播放廣告或提供付費服務時，平台自廣告主或觀眾取得勞務收入，網紅則依粉絲數或合約條件，自平台取得分潤收入，形成「網紅、平台、廣告主、觀眾」四方交易關係。

此類交易認定為新興網路交易型態，課稅原則如下：

1.符合營業人要件之網紅，提供的表演勞務不屬專業性勞務或受僱勞務，應課徵營業稅。

2.平台自廣告或觀眾取得的收入、網紅自平台取得的分潤，均應依規定課徵營業稅。

3.稅務判斷除依契約方（網紅與平台）外，亦須參考實際觀眾所在地。若付費或免費觀眾位於境內，相關分潤收入即屬我國營業稅課稅範圍。

範例說明

財政部舉例，若境內網紅甲為營業人，授權境外平台 YouTube 播放其表演勞務並獲得65元分潤，其中80%（52元）來自境內觀眾收看，20%（13元）來自境外觀眾。則境內部分應依稅率5%繳納營業稅（查定計算者依1%計徵）；境外部分因使用地在境外，可適用零稅率申報。

輔導期間與免罰措施

財政部強調，本規範屬新興交易課稅制度，將由各地區國稅局積極宣導與輔導。為減少新制上路初期的不熟悉情況，已訂定自即日起至115年6月30日止（申報繳納至同年7月15日前）為輔導期。

在輔導期間內，若網紅或平台未依規定辦理稅籍登記、開立並交付發票，或申報繳納營業稅，將不予處罰。但財政部提醒，若因疏忽違反規定，應主動補報補繳，以維護自身權益。

至於網紅是否涉及所得稅課徵，財政部表示將另行發布作業規範。