大同8月營收49.52億元　創今年新高

▲大同公司。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

大同公司（2371）今日公告8月合併營收49.52億元，創今年單月新高，也寫下逾一年半來高點，核心電力事業及重要子公司成長動能強勁。受惠於國際關稅政策影響，電子代工事業ODM訂單持續湧入，加上奪下國際品牌廠及同業大型專案，營收規模翻倍擴大，以及電力新能源系統事業配合客戶指定交期出貨，帶動8月營收年增22.8%、月增15.6%。累計今年1至8月合併營收達 327.88億元，年增3.44%，再創下7年同期新高。

海外市場在 8 月展現亮眼成長，無論年增或月增皆同步攀升。尤其日本市場單月營收較上月勁揚，月增幅達高雙位數，表現最亮眼；東南亞地區累計前 8 月營收亦繳出雙位數的穩健成長。

電力事業群訂單能見度看至2027年，並開始承接2028年訂單。重電事業受惠於各大型專案陸續出貨，8月營收與去年同期相較，成長超過六成，表現最為突出；馬達事業得力於發電機出貨加持，本月營收較上月大幅成長逾六成，並較去年同期成長近5%。核心電力設備的穩定剛性需求及節能電力產品銷貨成長挹注，推升電力事業群1-8月累計營收成長6%。

大同除了穩固增加國內營收、善用集團資源積極與核心業務策略夥伴合作，如承接新建案大同新紀元之電力基礎設備，此外，隨著綠能轉供業務展開，今年的轉供度數與營收，將較去年相對成長超過200%；海外市場則延續公司既有方針，在美與重要經銷商及客戶合作，爭取可延續性的訂單來源，在日除了堅守智慧電表領先優勢外，將強化發電設備汰舊換新及綠能相關商機。關稅之下，東南亞仍具有人力及土地成本優勢，加上東南亞國協(ASEAN)成員國內經濟互通，成為不可忽視的經濟體，公司聚焦傳產、水泥、電廠、水處理產業，爭取電力設備商機