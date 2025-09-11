新興8月營收年減8.21%　散裝與油輪運價回升有利下半年業績

▲新興航運擁有七艘海岬型船，該型船7、8月現貨市場日租較第二季提高逾五成。（圖／新興官網）

記者張佩芬／台北報導

新興航運(2605)8月合併營收3.20億元，較7月減少8.97%，較去年同期減少8.21%；累計今年前8個月營收26.64億元，較去年同期減少16.06%。法人指出，該公司雖然目前看業績表現不如去年，但是第三季以來散裝船運價大幅回升，超大型油輪(VLCC)運價也走上升趨勢，隨著手上合約到期轉換，業績會明顯好轉。

公司方面指出，公司8月主力船型表現較上月下滑，主要是因為海岬型船6月按程租船(VC)有遞延認列於7月，使得7月營收墊高。公司15艘船在8月的效運天數合計443天，較7月增加15天，差別在於舟山輪7月份進塢維修21天，而華山輪8月份進塢維修僅用了9天所致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新興航運目前擁有4艘8.16萬噸的巴拿馬系列卡薩姆型船(Kamsarmax)、7艘17.5萬噸海岬型船、1艘25萬噸大型礦砂船以及3艘30萬噸超大型油輪(VLCC)，總載重噸位約280萬，平均船齡12年。

海岬型船7、8月現貨市場平均日租約23,874.5美元，較第二季均價15,591美元提高53.13%；巴拿馬型船平均日租15,488美元，較第二季提高32.99%，新興船隻逾半數在現貨市場，能較快享有上漲的運價。

參加聯營池(POOL)的三艘VLCC，第三季平均運價約3.2萬元，第四季估計可以提高到4.5萬到5萬美元。大型礦砂船則是簽有長約，享穩定獲利。

新興上半年稅後淨利1.30億元，EPS0.22元。公司表示，面對地緣政治與匯率波動等不確定性，公司持續審慎優化船船部署及提升船船運運效綠，穩健因應市場變化，把握下半年需求回升的機會。