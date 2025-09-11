ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AI帶來新撞擊　謝金河看世界情勢：冰火兩重天

▲▼財訊董事長謝金河談被盜圖開帳號，詐騙橫行。（圖／記者謝婷婷攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

AI浪潮全球經貿情勢大洗牌，財信傳媒董事長謝金河（老謝）以「冰火兩重天的世界：AI帶來的新撞擊」觀察市場發展，直言沒有AI的變成「BI」（台語悲哀諧音）。

謝金河指出，今天美國股市收盤，最突出的亮點集中在甲骨文（Oracle），博通（Broadcom）及台積電ADR三家公司。威力驚人的Oracle大漲86.82美元，漲幅35.95%，市值衝高到9222.22億美元，最高來到345.72美元，市值已接近一兆美元。

另一個是AVGO大漲32.9美元，漲幅9.77%，市值推進到1.738兆美元。今年初Broadcom才能超車台積電ADR，市值才超越一兆美元，如今正快速往2兆美元的方向前進。台灣的台積電ADR今天創下264.58美元天價，收盤上漲9.52美元，漲幅3.75%，市值高達1.351兆美元。再加上先前的NVIDIA，AMD及Plantier，和AI有關的公司股價奔馳，正帶領世界快速前進，國家和產業的命運也呈現不同的變化。

謝金河認為，台灣是AI的受益者，台股市值在台積電帶領下，已經來到81.2兆台幣，根據先前Market Cap Watch統計，台股總市值2.76兆美元，台灣已經是全球第9大股市，隨著台積電股價上漲，台灣股市的市值將水漲船高。

最近瑞士銀行統計，台灣人均資產全球排名第15，富比士全球富裕國家台灣排在第14，安聯的人均淨資產排名台灣第5⋯⋯這些調查排名台灣都名列前茅，但也突顯更多的問題。

老謝表示，AI帶來的新浪潮，改變了財富價值，和AI有關的企業和國家，個人快速奔馳，但沒有AI的變成「BI」，股價下跌，國家財富縮水，台股正在反應這個現象，這就是大家常說的有感經濟。AI帶來的財富集中化也會帶給執政者極大壓力，因為AI受益者少，沒有沾到AI的人多，這也會形成政壇大地震，政黨輪替的現象，這是一個冰火兩重天的世界！

關鍵字： AI浪潮財信傳媒台灣股市老謝全球經貿

【忍不住火了】陳其邁轟台電反應太慢！當曾文生面前抗議　

2025-09-11
2025-09-11
2025-09-11
2025-09-11
2025-09-11
2025-09-11
2025-09-10
