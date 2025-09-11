鴻海沾蘋果光衝215元刷10個月新高　工業富聯掛A股連2根漲停

▲蘋果新機問市，鴻海、工業富聯股價動起來。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
iPhone 17在台灣時間10日零晨正式對外發表，帶動鴻海（2317）在A股掛牌子公司工業富聯（601138.SH）連拉2根漲停，鴻海沾光，今（11）日股價上攻215元，創2024年11月14日以來新高、10個月新高。
蘋果發表iPhone 17系列產品，推出iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max等四款新機，蘋果新機舖貨效應可望帶動鴻海集團業績表現；主要組裝廠工業富聯連拉2根漲停，今日股價暫報59.03元人民幣，再創歷史新高。
至於鴻海在外資連買天，股價緩步墊高，今股價甫開盤伴隨台股刷新高開高，隨一度翻黑，惟上午11點過後再見一波攻勢，上攻至214.5元，創2024年11月14日以來新高。
iPhone占鴻海營收比重約3成，蘋果此次推出四款新iPhone，「蘋概供應鏈」也動起來，根據陸媒報導，鴻海集團旗下富士康鄭州港區近20萬工人兩班制投入生產，並持續擴大招工。
AI、蘋概股雙重題材加持下，鴻海股價緩步墊高上攻212.5元，創下近10個月新高，而工業富聯連兩日漲停，報價59.03元人民幣，再創歷史新高，總市值超1.1兆元人民幣，上升至A股第10位，該股今年內累計漲幅180%。
讀者迴響