鴻海沾蘋果光衝215元刷10個月新高 工業富聯掛A股連2根漲停

iPhone 17在台灣時間10日零晨正式對外發表，帶動鴻海（2317）在A股掛牌子公司工業富聯（601138.SH）連拉2根漲停，鴻海沾光，今（11）日股價上攻215元，創2024年11月14日以來新高、10個月新高。

隱形股王摜第2根跌停！康霈急說明市場存疑 2.8萬張委賣待消化

「隱形股王」康霈*（6919）減重藥試驗疑慮在公司四處聲明「主動延期」下仍難化解，今（11）日開盤再摜跌停，為連續第2個交易日陷入跌停，開盤25分鐘委賣張數飆破2.8萬張。

南韓機場提早預告罷工 現在才保不便險「班機延誤」沒得賠

南韓向來是國人出國旅遊最多造訪國家之一，但南韓「全國機場勞工聯合會」宣布19日（下周五）起發動罷工，保險業者提醒，在罷工宣布後投保旅遊綜合險造成「班機延誤」，是屬保單條款約定特別不保事項。

5萬人先領錢！00982A配息平均入帳4362元 創主動式ETF首例

5.4萬人領錢了！首檔主動式ETF主動群益台灣強棒ETF（00982A）股利發放今（11）日入帳，每股配0.236元，預估配發總金額為新台幣2.36億元，統計至8月15日最後買進日前有54298位投資人可望同步受惠，平均每人可收到4362元，成功幫自己加薪。

隱形股王康霈3天市值蒸發542億 「航海王」張濬安閃過

有「隱形股王」美名的生技股康霈*（6919）受到法說會中釋出減重藥試驗期延後的消息影響股價受挫，今（11）日再摜至跌停價207元，估算法說會後3個交易日市值蒸發逾542億，曾經入列康霈*大股東名單的「航海王」張濬安不但已回本，更因在今年上半年適時獲利了結出場而閃過。

一表看13家金控獲利 前8月共賺進3638億元

13家上市金控8月自結獲利全數出爐，合計8月稅後淨利578億元，前8月累計稅後淨利3638.29億元，較去年同期下滑18.31%，8月有兩家金控獲利突破百億大關，分別為富邦金（2881）111億元、國泰金（2882）102.7億元，富邦金每股稅後盈餘（EPS）為5.11元仍為13家金控獲利王。

大罷免後內閣改組 陳冲：政府有責任強化供應鏈融資

最近老同事聚餐，談到早期金融界欠缺變化，甚至學者Martin Mayer在其上世紀名著The Bankers中還有一段軼事，一位獻身金融五十年的老銀行家，在退休歡送會時被要求談談半世紀來銀行業最大的變化，於遲疑長考十餘秒後，老先生嘴中迸出 Air conditioner !

神山護指數 一表看17檔高含「積」量台股ETF

權值王台積電（2330）受到ADR股價創高激勵，今（11）日股價上攻1260元新高，帶動台股越過2萬5千點關卡，根據CMoney統計到昨（10）日為止，今年以來含「積」量逾3成以上ETF有17檔創新高，以近1個月來看，表現最好的有新光臺灣半導體30（00904），漲幅逾7%脫穎而出，兆豐藍籌30（00690）、永豐台灣ESG（00888）及元大電子（0053）近月績效也有逾6%以上的水準，至於老牌市值型ETF，像元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）與永豐台灣加權(006204)，同期間也有

台股狂漲！醫後悔「當年拒買台積電」選婚戒：少女心代價好貴

美股漲跌互見，但科技股走強，帶動台股今（11）日全開高，台積電（2330）也走高，上漲35元至1260元新高。家醫科陳爰邑醫師就感嘆，當初結婚時，老公提議不要買鑽戒，把錢拿去買0050或是台積電，她氣到跟老公冷戰3天，最後買了鑽戒，如今台積電股價不斷飆高，讓她後悔不已。

台積電狂漲！財經網美喊「2018年大家唱衰台灣時，就叫你買了」

台積電（2330）10日收在歷史高價1225元，今（11日）早股價更一度到1260元。財經網美胡采蘋昨天就在臉書上表示，她從2018年就一直叫大家買什麼？1230元的台積電，就算買在1000元，也已經賺了23%，「只有股股是爭氣的」。