台股狂漲！醫後悔「當年拒買台積電」選婚戒：少女心代價好貴

▲醫師後悔當年沒買台積電。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

美股漲跌互見，但科技股走強，帶動台股今（11）日全開高，台積電（2330）也走高，上漲35元至1260元新高。家醫科陳爰邑醫師就感嘆，當初結婚時，老公提議不要買鑽戒，把錢拿去買0050或是台積電，她氣到跟老公冷戰3天，最後買了鑽戒，如今台積電股價不斷飆高，讓她後悔不已。

陳爰邑醫師在Threads發文，老公是同為家醫科的余貴華醫師，是個典型的客家男子，任何事情都希望可以省錢。當年談到鑽戒，余醫師沉默很久，小心翼翼地說「鑽戒…要不要就算了？結婚還有好多費用。不然，我們買0050或台積電，當新婚基金投資比較有成長性？」

有滿滿少女心的她，當下聽了氣炸，甚至因此冷戰了3天，最後選擇了鑽戒，但如今看著台積電股價節節高升，她也忍不住懊悔，「可惡，當初為什麼不選台積電！」尤其是每當台積電股價創新高的時候，就會想起這段「閃亮卻心痛」的回憶，「我沒想到的是，少女心竟然那麼貴。」

但陳醫師也提到，「不過鑽戒的價值，可能在於每天看見它，就會想起當年的心意吧」、「人生很多選擇都不能重來，但上車（買台積電）永遠不嫌晚！」

貼文曝光，一票網友笑翻，「我也後悔當初結婚想省錢，不買金飾，現在金價狂漲」、「重點是，你選到好的另一半，比台積電值得」、「年少不知台積好，誤把鑽石當成寶」、「不會！那是自己被疼愛的證明」。釣出不少人表示，慶幸當時把結婚基金拿去買股票，「我就是捨棄婚禮買台積的那個人」、「沒有戒指直接要求選0050的人來了」、「沒買台積電但捨棄婚禮買投資房」。