長榮航股價重挫逾4%　三大法人聯手暴砍5萬張

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股今（11）日開高走低，三大法人中外資、自營商買超，投信賣超，其中長榮航（2618）遭三大法人同步倒貨，且分居外資、投信賣超首位，股價今日下挫4.29%、37.9元作收。
今日台股中外資買超 329.99 億元，自營商買超 17.73 億元，投信賣超 62.22 億元，三大法人合計買超 285.5 億元。長榮航遭外資賣超4萬2173張、投信賣超6567張與自營商賣超1486張，合計三大法人賣超長榮航5萬225張。
外資今賣超前10大個股張數，除長榮航外，2~10名個股依序是神達（3706）2萬4800張、友達（2409）2萬4234張、寶成（9904）2萬3630張、凱基金（2883）2萬1524張、華航（2610）1萬6870張、中鋼（2002）1萬6084張、中石化（1314）1萬1539張、華邦電（2344）9216張、陽明（2609）8067張。
投信今賣超前10大個股張數，除長榮航外，2~10名個股依序是永豐金（2890）5062張、聯電（2303）4595張、臻鼎-KY（4958）4085張、玉山金（2884）3647張、仁寶（2324）2553張、群創（3481）2344張、中信金（2891）2237張、陽明（2609）2171張、上海商銀（5876）2085張。
讀者迴響