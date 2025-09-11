5家保險公司壓力測試「嚴重情境」沒過關　金管會要求增資

▲金管會保險業壓力測試出爐，5家業者「極端情境」未過關。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會對於產壽險壓力結果出爐，若是面臨股市、債市、匯率急遽波動「極端情境」下，有5家保險公司資本適足率、淨比值低於法定門檻，必須提增資等改善計畫並提報董事會，保險局副局長蔡火炎表示，上述5家壽險因期初資本適足率、淨值比本來就比較低，因此在金融極端情境下，壓力測試未能過關。

金管會此次壓力測試主要目的，在於強化保險業之風險管理能力，協助業者思考在極端情境下，公司之風險承受能力及應有的因應對策，並非對經濟情勢發展之預測，測試情境係參考過往之死亡率、罹病率及巨災風險損失，推估在極端情形下可能對保險風險影響、參考國內外金融市場包括股市、債市、匯率等波動情形，推估在極端情境下可能對市場風險影響幅度，以及產險業在面對氣候變遷所致之極端氣候環境下，對保險業清償能力之影響。

有關保險風險測試結果部分，壽險業及產險業整體資本適足率分別為298%、349%，淨值比為7.8%及23.6%，仍高於法定最低標準(資本適足率200%及淨值比3%），顯示整體壽險業在死亡率、罹病率提高及產險業發生巨災衝擊之情境下，具備穩健之風險承擔能力。

有關市場風險測試結果部分，壽險業及產險業之整體資本適足率分別為245%、419%，淨值比為6.1%及29.4%，仍高於法定最低標準，顯示整體保險業在全球經濟景氣及金融環境發生變動時，整體風險尚屬可控。

至於產險業，面對氣候變遷風險壓力測試部分，以氣候變遷所造成之巨災（連續強烈颱風侵襲本島之情境）進行測試，測試結果整體產險業資本適足率為361%、淨值比為26.2%，仍高於法定最低標準，顯示我國產險業在氣候變遷之極端情境下，具備足夠之韌性。