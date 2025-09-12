ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

貨櫃船公司Q3總獲利估僅Q2半數　但台灣船公司不同

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲第三季貨櫃船公司總利潤可能再減半。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

今年第二季貨櫃船公司總利潤為44億元，較第一季的99億美元下降了56%，比去年第二季的120億美元下降了63.7%，美國海運分析師約翰·麥考恩(John D. McCown)估計第三季可能降至19億至25億美元之間，中間數為22億美元，正好是第二季的一半。不過有法人估國內貨櫃船公司第三季獲利有機會優於第二季，原因是第二季列了高額匯兌損失。

麥考恩指出，獲利的下降主要歸因於關稅和貿易政策變化的持續影響，特別是涉及美國。川普政府徵收的關稅嚴重擾亂了貿易流動，導致美國入境貨櫃數量明顯下降，全美零售聯合會(NRF)估計，與2024年相比，2025年全年美國的入境櫃量將減少5.6%。

McCown表示，儘管美國的銷量趨勢不利，但在其他地區也發現了一些緩解因素。前往北美(不包括美國)和非洲的貨運量增加，抵銷了部分貨運量下降。第二季度全球貨櫃貨運量增長4.1%，較前幾個季度的高增長率有所放緩。

關稅相關的複雜性不僅減少了貨櫃運輸量，還導致海上作業效率低下，成本增加和供應鏈中斷。美國貿易代表計劃在10月份對在中國建造或由中國船公司運營的船隻徵收懲罰性港口費用，這勢必會推高運營成本，並可能會導致運能退出或運價上漲，尤其衝擊亞洲至美西航線，進一步使行業動態複雜化。業內人士指出，美國散裝貨運輸已經看到中國噸位的撤出。

McCown將關稅和美國貿易代表辦公室船舶費的直接影響與商務工作的減少進行了比較，商務活動的減少可能導致碼頭工人、卡車司機和整個供應鏈中其他職位的就業機會減少。

在2024年第三季，受紅海航運中斷帶來的價格優勢的推動，貨櫃航運實現了264億美元的總淨利潤。現有關稅和貿易限制的持續預計將使船公司獲利承壓，預計凈利潤將進一步下降，可能降至19億至25億美元之間。

不過台灣的貨櫃三雄第二季業績受到新台幣升值影響，萬海航運列了94.38億元匯兌損失、陽明海運列了20.94億元，長榮列了16.52億元，第三季會有匯兌回沖利益，因此獲利與第二季相較，估計不會出現對半砍現象。

