ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

主動式 ETF 績效超越大盤！　專家揭操作心法

▲▼台股大盤在台積電的帶動下跳空大漲超過四百點，一舉衝破兩萬點大關。雖後獲利回吐賣壓湧現一度翻黑，之後在平盤附近上下震盪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股特派員

與談／台股動態平衡社團 東尼 STOCK lihi2.cc/GuhFn

台灣今年才剛開放主動式 ETF，截至8月底台股已有7檔主動式ETF上市，除了成交量占全體上市ETF成交量比例持續提升，受益人數創新高，已有二檔主動式ETF基金資產規模突破百億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不同於傳統 ETF 被動追蹤指數，主動式ETF由基金經理人操盤選股，在商品結構上與過去的共同基金並無太大差異。看似新商品，其實則是新瓶裝老酒。但這反映了台灣投資人對ETF與共同基金之間的偏好落差，即便商品內涵類似，包裝方式的不同，依舊深深影響投資選擇。以追蹤S&P 500指數的美國商品中，ETF代表作VOO，因費率僅0.03%，在台灣投資社群中廣為人知。然而，很少人知道 Fidelity所推出的共同基金FXAIX，費率僅0.015%，甚至是VOO的一半，受益人數也超過VOO的兩倍。

比較主動式 ETF，與 ETF、共同基金差在哪？

主動式 ETF 與共同基金本質差異不大，但主動式 ETF 可像一般股票在市場上盤中交易，一般投資人透過手機即可下單，而傳統共同基金則需透過投信公司以單日淨值申購，交易流程相對繁瑣。似乎是更方便了，但便利性對投資人來說，卻未必是優勢，反而是更容易受市場波動干擾情緒去操作。再來，當買進主動式 ETF 時，投資人可能面臨市值價格高於基金淨值的溢價風險。

舉例來說，若基金淨值上漲 3%，但市場因話題熱度溢價 1%，投資人的實際成本就比預期多付出不少。不過公平報導，這種溢價不是進入基金公司口袋，而是被市場中更早布局、懂得市場機制的投資人利用價格波動來炒作套利，吃散戶豆腐的狀況。

此外，主動式 ETF 還有一項無法忽略的挑戰：經理人需預留資金應對贖回壓力，因此無法像被動式 ETF 將全部資金投入市場。這使得主動式 ETF 的資金運用效率較低，加上較高的管理費，未來可能在績效上不敵低費率、完全投入市場的被動 ETF。

交易彈性是優勢嗎？

在現今市場波動劇烈、變化快速的環境下，主動式 ETF 所具備的「操作彈性」相比規則僵化的被動式 ETF，看似能靈活應對行情變化、避開指數成分股的結構性風險，或避開被法人狙擊的選股慣性。但話說回來，這樣的彈性真的是優勢嗎？不管是法人或一般投資人，想要打敗大盤，靠的其實是資金管理，以及策略執行的紀律，而不只是花俏的商品設計。就像人際關係，不斷換對象不會讓你成為好伴侶，反而是改善自己的溝通方式與觀點，才是真正長遠的解方。

只是市場懂得這份焦慮，也懂得包裝商品來回應這些期待。於是被動式 ETF 的主題都發過後，市場自然會回頭推出「經理人版 ETF」，強調個人品牌與主動選股能力，搭配 1% 以上的高管理費——相較於VOO的0.03% 與FXAIX 的 0.015%，你得多付出數十倍的成本，買的卻未必是更好的結果。

真的想挑選主動式 ETF，該怎麼選？

但無可否認，這些新興商品確實在短期內有亮眼的表現，但若想挑選值得長期持有的主動式 ETF，有兩個可關注的條件。首先是基金經理人資歷與市場經驗，既然是主動操作，經理人的市場經驗就成為最重要的變數之一。若其金融資歷低於20年，年齡不到40歲，甚至未經歷過3次以上的多空循環，我認為會需要再觀察一段時間。

再來是否依據說明書操作交易策略，若某些基金標榜主動管理，卻其實只是追蹤另一個既有指數，那其實就是換湯不換藥。既然沒有提供選股能力的附加價值，卻收取主動式的費用，那就失去了存在的正當性。

最後，如果你真想找個有經理人的 ETF，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）是很理想的選擇。雖然巴菲特已宣布退休，也不是傳統意義上的 ETF，但波克夏不收管理費，資金也幾乎全投在長線選股上，與ETF本質相近。你買的不只是股票，而是幾十年來的投資哲學與策略承諾。

結論：投資不能被人性主導

主動式 ETF 或許看起來很靈活、很進步，本質上其實仍是共同基金，但由於操作門檻降低，讓你「想買就買，想賣就賣」，才更容易讓情緒主導決策，變成市場波動的受害者。與其追逐新商品，不如設計好自己的投資策略，嚴格執行、限制衝動，這才是能讓你在市場活下來並穩健獲利的終極武器。

【策略介紹】動態平衡策略 —— 完整複製投資經理人穩定獲利的方法

投資的關鍵不在於你能不能預測市場，而在於你是否用數學原則設計了一套能幫你減少下跌、加快回升的策略。最怕是你花了 10 倍的的時間，只賺到1/10的收益，100% 承受了全面性的崩盤，還沒有從回升反彈補血，甚至還因此浪費了未來重回市場的投資機會。

控制損失的嚴重性，比什麼都重要。而我們使用法人圈常用的『最少必要知識投資法』，擷取法人賺錢最重要的核心，創建三套策略模組：AI 動態平衡ETF策略、動態平衡蛻變策略、NOVA 超星新策略，皆無須盯盤，我們只會教你用最少的必要知識，賺到更多的金錢及跟家人相處的時間。

本文由玩股網授權，不得轉載


關鍵字： 主動式ETF經理率投資基金交易

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

推薦閱讀

軍工股漲勢熄火？　領頭羊雷虎出關開高走低重挫逾8%　

軍工股漲勢熄火？　領頭羊雷虎出關開高走低重挫逾8%　

軍工股領頭羊雷虎（8033）於今（12）日結束20分鐘一盤分盤交易，恢復正常交易，股價開高走低，最低來到163.5元，跌逾8%，雷虎不再「虎虎生風」，軍工類股漲勢也跟熄火，龍德造船（6753）創高後走跌，軍工航太相關漢翔（2634）、長榮航太（2645），以及台船（2208）、寶一（8222）、精剛（1584）維持平盤附近整理。

2025-09-12 11:03
茂達獲國巨溢價2成收購　奔漲停11萬張排隊等著買

茂達獲國巨溢價2成收購　奔漲停11萬張排隊等著買

動元件大廠國巨 （2327） 宣布收購公開收購IC廠茂達 （6138） ，茂達今（12）日股價開盤即跳空漲停鎖死，高掛逾11萬張委買單。

2025-09-12 09:47
準千金股？台達電股價再刷新高　3外資調高目標價至1000元

準千金股？台達電股價再刷新高　3外資調高目標價至1000元

台達電（2308）今（12）日股價再衝高至854元，創下歷史新高，3家外資包括日系外資、美系外資及亞系外資在最新出爐的報告中都調高目標價，同步上看1000元，都重申「買進」及「加碼」評等，市場看好台達電有機會成為下一檔千金股。

2025-09-12 12:49
達運光電董座遭聲押　股價垂淚摜第2根跌停

達運光電董座遭聲押　股價垂淚摜第2根跌停

寬頻放大器大廠達運光電（8045）因中科院鵬園院區標案弊案，董座涉案遭聲押禁見，股價繼昨（11）日跌停後，今（12）日續跌停鎖死94.5元跌停價。

2025-09-12 11:18
債蛙笑了！「全球資產定價之錨」跌破4%　債券ETF齊走揚

債蛙笑了！「全球資產定價之錨」跌破4%　債券ETF齊走揚

美國 8 月CPI 數據符合預期，市場押注美國聯準會（Fed）下周會議啟動降息循環，素有「全球資產定價之錨」之稱的10年期美債收益率周四（11日）盤中一度跌破備受矚目的4%大關，刷新5個月低點，受此影響，台股中債券ETF全面走揚，其中2檔規模逾2000億元的元大美債20年（00679B）與國泰20年美債（00687B）股價從今年低點反彈近1成。

2025-09-12 12:26
主動式 ETF 績效超越大盤！　專家揭操作心法

主動式 ETF 績效超越大盤！　專家揭操作心法

台灣今年才剛開放主動式 ETF，截至8月底台股已有7檔主動式ETF上市，除了成交量占全體上市ETF成交量比例持續提升，受益人數創新高，已有二檔主動式ETF基金資產規模突破百億元。

2025-09-13 07:55
外資單周買超1587億創史上最高　台股多頭強勢表態

外資單周買超1587億創史上最高　台股多頭強勢表態

本周法人買賣超回補力道強勢，外資大舉買超1587.45億元，改寫台股史上單週最大買超金額，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股這波資金行情推升的強勢多頭實有所本，包括外資單週買超金額創史上新高，也推升台股指數本周數日刷新歷史新高紀錄，且最新公布上市櫃8月營收數據令市場驚艷，市場期待下周聯準會將宣布降息，挹注市場資金動能，多方強勢表態。

2025-09-13 06:05
大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

大樂透第114000087期獎號12日晚間開出頭獎，一人獨得3.15億元獎金，由台中市篤行路上的「旺萊旺彩券行」開出，投注站劉姓業者透露，店內有「5尊財神爺和一隻自己跑來的貓」，成為最近好運連連的關鍵。

2025-09-12 22:28
歐洲線運價連跌七周　本周已出現成本價、第四季恐成虧錢航線

歐洲線運價連跌七周　本周已出現成本價、第四季恐成虧錢航線

上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)顯示，歐洲線運價已經連跌七周，自8月1日每箱(20呎櫃)2051美元跌至今(12)日的1154美元，跌幅44.03%，若以每大箱(40呎櫃)運價來看，則是自3100美元跌至1700美元，跌幅為45.16%，不過本周已有船公司提供每大箱1500與1600美元運價，呈現腰斬現象，價格則在成本價上下。

2025-09-12 21:39
長榮航空獲APEX肯定　囊括五星航司、最佳座椅舒適度雙獎項

長榮航空獲APEX肯定　囊括五星航司、最佳座椅舒適度雙獎項

全球知名的航空乘客體驗協會(APEX, Airline Passenger Experience Association)11日在美國加州長灘市舉行頒獎典禮，長榮航空（2618）再次獲得全球旅客肯定，榮獲「全球五星級航空公司(Five Star Global Airline)」及「最佳座椅舒適度(Best Global Seat Comfort Award)」兩大獎項。

2025-09-12 19:38

讀者迴響

熱門新聞

大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

空軍畢業文曝慘賠1650萬　專家點3大致命錯誤

大樂透3.15億頭獎一注獨得！獎落台中

1個月翻車2次！PCB妖股金居爆3271.3萬違約交割　今年上櫃最大筆

新店富人區生活機能佳　在地房仲：釋出稀少「全區僅約10戶」

達運光電董座遭聲押　股價垂淚摜第2根跌停

隱形股王康霈3天市值蒸發542億　「航海王」張濬安閃過

康霈*2根跌停後巴逆逆停損　結果瘋拉33.5元

興達電廠火警後　童子賢再籲：核綠共存

即／美股開盤三大指數分歧　超微電腦飆逾6%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366