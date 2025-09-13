主動式 ETF 績效超越大盤！　專家揭操作心法

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股特派員

與談／台股動態平衡社團 東尼 STOCK lihi2.cc/GuhFn

台灣今年才剛開放主動式 ETF，截至8月底台股已有7檔主動式ETF上市，除了成交量占全體上市ETF成交量比例持續提升，受益人數創新高，已有二檔主動式ETF基金資產規模突破百億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不同於傳統 ETF 被動追蹤指數，主動式ETF由基金經理人操盤選股，在商品結構上與過去的共同基金並無太大差異。看似新商品，其實則是新瓶裝老酒。但這反映了台灣投資人對ETF與共同基金之間的偏好落差，即便商品內涵類似，包裝方式的不同，依舊深深影響投資選擇。以追蹤S&P 500指數的美國商品中，ETF代表作VOO，因費率僅0.03%，在台灣投資社群中廣為人知。然而，很少人知道 Fidelity所推出的共同基金FXAIX，費率僅0.015%，甚至是VOO的一半，受益人數也超過VOO的兩倍。

比較主動式 ETF，與 ETF、共同基金差在哪？

主動式 ETF 與共同基金本質差異不大，但主動式 ETF 可像一般股票在市場上盤中交易，一般投資人透過手機即可下單，而傳統共同基金則需透過投信公司以單日淨值申購，交易流程相對繁瑣。似乎是更方便了，但便利性對投資人來說，卻未必是優勢，反而是更容易受市場波動干擾情緒去操作。再來，當買進主動式 ETF 時，投資人可能面臨市值價格高於基金淨值的溢價風險。

舉例來說，若基金淨值上漲 3%，但市場因話題熱度溢價 1%，投資人的實際成本就比預期多付出不少。不過公平報導，這種溢價不是進入基金公司口袋，而是被市場中更早布局、懂得市場機制的投資人利用價格波動來炒作套利，吃散戶豆腐的狀況。

此外，主動式 ETF 還有一項無法忽略的挑戰：經理人需預留資金應對贖回壓力，因此無法像被動式 ETF 將全部資金投入市場。這使得主動式 ETF 的資金運用效率較低，加上較高的管理費，未來可能在績效上不敵低費率、完全投入市場的被動 ETF。

交易彈性是優勢嗎？

在現今市場波動劇烈、變化快速的環境下，主動式 ETF 所具備的「操作彈性」相比規則僵化的被動式 ETF，看似能靈活應對行情變化、避開指數成分股的結構性風險，或避開被法人狙擊的選股慣性。但話說回來，這樣的彈性真的是優勢嗎？不管是法人或一般投資人，想要打敗大盤，靠的其實是資金管理，以及策略執行的紀律，而不只是花俏的商品設計。就像人際關係，不斷換對象不會讓你成為好伴侶，反而是改善自己的溝通方式與觀點，才是真正長遠的解方。

只是市場懂得這份焦慮，也懂得包裝商品來回應這些期待。於是被動式 ETF 的主題都發過後，市場自然會回頭推出「經理人版 ETF」，強調個人品牌與主動選股能力，搭配 1% 以上的高管理費——相較於VOO的0.03% 與FXAIX 的 0.015%，你得多付出數十倍的成本，買的卻未必是更好的結果。

真的想挑選主動式 ETF，該怎麼選？

但無可否認，這些新興商品確實在短期內有亮眼的表現，但若想挑選值得長期持有的主動式 ETF，有兩個可關注的條件。首先是基金經理人資歷與市場經驗，既然是主動操作，經理人的市場經驗就成為最重要的變數之一。若其金融資歷低於20年，年齡不到40歲，甚至未經歷過3次以上的多空循環，我認為會需要再觀察一段時間。

再來是否依據說明書操作交易策略，若某些基金標榜主動管理，卻其實只是追蹤另一個既有指數，那其實就是換湯不換藥。既然沒有提供選股能力的附加價值，卻收取主動式的費用，那就失去了存在的正當性。

最後，如果你真想找個有經理人的 ETF，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）是很理想的選擇。雖然巴菲特已宣布退休，也不是傳統意義上的 ETF，但波克夏不收管理費，資金也幾乎全投在長線選股上，與ETF本質相近。你買的不只是股票，而是幾十年來的投資哲學與策略承諾。

結論：投資不能被人性主導

主動式 ETF 或許看起來很靈活、很進步，本質上其實仍是共同基金，但由於操作門檻降低，讓你「想買就買，想賣就賣」，才更容易讓情緒主導決策，變成市場波動的受害者。與其追逐新商品，不如設計好自己的投資策略，嚴格執行、限制衝動，這才是能讓你在市場活下來並穩健獲利的終極武器。

【策略介紹】動態平衡策略 —— 完整複製投資經理人穩定獲利的方法

投資的關鍵不在於你能不能預測市場，而在於你是否用數學原則設計了一套能幫你減少下跌、加快回升的策略。最怕是你花了 10 倍的的時間，只賺到1/10的收益，100% 承受了全面性的崩盤，還沒有從回升反彈補血，甚至還因此浪費了未來重回市場的投資機會。

控制損失的嚴重性，比什麼都重要。而我們使用法人圈常用的『最少必要知識投資法』，擷取法人賺錢最重要的核心，創建三套策略模組：AI 動態平衡ETF策略、動態平衡蛻變策略、NOVA 超星新策略，皆無須盯盤，我們只會教你用最少的必要知識，賺到更多的金錢及跟家人相處的時間。

本文由玩股網授權，不得轉載





