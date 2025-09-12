被問三商壽求親　中信金總座拋「併購3大原則」

▲三商壽出售案，傳中信金取得議約資格。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中信金（2891）於今（12）日召開法說會，而總經理高麗雪針對近期三商壽（2867）標售案做出回應。她說，並不針對個案進行評論，整體策略以銀行、非銀行兩者7比3為目標，並以資產產生綜效等三大原則為考量。

三商壽此次出售係採取「邀請制」，首輪邀完成確認，外傳中信金與2家外資金融機構取得議約資格。中信金對於併購態度，高麗雪強調，中信金向來重視自身有機成長；同時看市場機會，尋求併對象，除了整體策略銀行、非銀行7比3原則，也會把對資產產生綜效、獲利及資本配置，以及提供客戶更好產品服務等三大原則納入考量。

中信金上半年稅後淨利358.4億，年減3.7%，每股稅後盈餘（EPS）1.78元，高麗雪說，根據主計處公布數據，上半年經濟成長約6.75%，下半年預測約2.3%，呈現「前高後低」態勢，下半年經濟情勢須審慎應對，對於川普關稅影響，輸美達10%中高風險客戶，日本、東南亞和北美也會持續重點布局。

中信銀上半年稅後淨利約277億元，年增約20%，放款規模年增約13%，外幣資金成本下降推升NII與利差，NII年增近20%，手續費收入接近雙位數成長，財富管理業務擴張。

台灣人壽上半年稅後淨利約72億元，年減約45%，主因新台幣兌美元匯率上半年大幅升值，匯兌損失所造成，申請適用外匯價格變動準備金新制，已於7月增提外匯價格變動準備金151億元，以強化資本與風險承擔能力。

