熱錢來了！外資單周大買台股1587億　鴻海連12買敲進逾24萬張

▲外資熱錢卡位，單周買超1587億。（圖／路透）
記者巫彩蓮／台北報導
聯準會可望9月降息，點燃台股資金行情，本周順利突破2萬5千點，而外資買盤扮演關鍵性角色，今（12）日買超265.25億元，連續9個交易日站在買方，買超金額累計達2148億元，光本周買超金額為1587億元，華邦（2344）外資回補4.4萬張，為今日買超第一名個股，而鴻海（2317）則是連續12個交易買進，買超張數高達24.8萬張。
降息預期心理，國際資金湧入台股，點火權王台積電（2330）搭配8月營收3357億，創下歷史次高基本面題材，今日股價上攻1260元新高價位，而台股周線上漲980.06點或漲幅4%，以25474.64點作收。
三大法人今日買超257.95億元，外資買超265.25億元，連續9個交易日站在買方，累計買超金額已來到2148億元，本周買超金額1587億元；投信續站賣方，賣超56.71億元，連14賣；自營商買超49.41億元，自行買賣部分買超12.2億元，避險操作方面買超37.21億元。
今日外資買超前10名，6檔為電子股、4檔為金融股，近期記憶體傳出調漲的聲音，外資大買超華邦電（2344）4萬4686張，居外資買超第一名個股，鴻海（2317）挾著iPhone 17上市題材，外資買超2萬7784張，為買超第二名個股，值得注意，外資連12日買超鴻海，累計買超24.8萬，買超金額約521.63億元。
台新新光（2887）、永豐金（2890）兩檔金融股分居外資買超第三、四名個股，買超張數2萬471張以及2萬215張，仁寶（2324）則為買超第五名個股，買超張數1萬6479張。
買超第六～十名個股分別凱基金（2883）1萬6436張、中信金（2891）1萬6244張、英業達（2356）1萬5324張、群創（3481）1萬5320張，以及友達（2409）1萬5170張。
讀者迴響