軍工股漲勢熄火？ 領頭羊雷虎出關開高走低重挫逾8%

軍工股領頭羊雷虎（8033）於今（12）日結束20分鐘一盤分盤交易，恢復正常交易，股價開高走低，最低來到163.5元，跌逾8%，雷虎不再「虎虎生風」，軍工類股漲勢也跟熄火，龍德造船（6753）創高後走跌，軍工航太相關漢翔（2634）、長榮航太（2645），以及台船（2208）、寶一（8222）、精剛（1584）維持平盤附近整理。

茂達獲國巨溢價2成收購 奔漲停11萬張排隊等著買

動元件大廠國巨 （2327） 宣布收購公開收購IC廠茂達 （6138） ，茂達今（12）日股價開盤即跳空漲停鎖死，高掛逾11萬張委買單。

準千金股？台達電股價再刷新高 3外資調高目標價至1000元

台達電（2308）今（12）日股價再衝高至854元，創下歷史新高，3家外資包括日系外資、美系外資及亞系外資在最新出爐的報告中都調高目標價，同步上看1000元，都重申「買進」及「加碼」評等，市場看好台達電有機會成為下一檔千金股。

達運光電董座遭聲押 股價垂淚摜第2根跌停

寬頻放大器大廠達運光電（8045）因中科院鵬園院區標案弊案，董座涉案遭聲押禁見，股價繼昨（11）日跌停後，今（12）日續跌停鎖死94.5元跌停價。

債蛙笑了！「全球資產定價之錨」跌破4% 債券ETF齊走揚

美國 8 月CPI 數據符合預期，市場押注美國聯準會（Fed）下周會議啟動降息循環，素有「全球資產定價之錨」之稱的10年期美債收益率周四（11日）盤中一度跌破備受矚目的4%大關，刷新5個月低點，受此影響，台股中債券ETF全面走揚，其中2檔規模逾2000億元的元大美債20年（00679B）與國泰20年美債（00687B）股價從今年低點反彈近1成。

熱錢來了！外資單周大買台股1587億 鴻海連12買敲進逾24萬張

聯準會可望9月降息，點燃台股資金行情，本周順利突破2萬5千點，而外資買盤扮演關鍵性角色，今（12）日買超265.25億元，連續9個交易日站在買方，買超金額累計達2148億元，光本周買超金額為1587億元，華邦（2344）外資回補4.4萬張，為今日買超第一名個股，而鴻海（2317）則是連續12個交易買進，買超張數高達24.8萬張。

多家做1700美元低價、美國線下周一漲價恐將大打折 SCFI下跌3.21%

貨櫃船公司下周一(15日)美國線每大箱(40呎櫃)運價調升1000美元計畫，因為本月1日美西漲到2300、美東漲到3300美元的運價，目前多已跌回1900-2150美元，兩家非聯盟船與馬士基航運美西線僅收1700-1800美元，超大型與大型攬貨公司估下周一漲價將大打折扣。今(12)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌16.33點，跌幅3.21%，指數來到1398.11點。

長榮海運參展亞太永續博覽會 展現對永續發展的承諾

長榮海運（2603）以「綠色航運 永續未來」為主題，特別參加由台灣永續能源研究基金會於台北世貿一館舉辦的「2025 亞太永續博覽會」，展期自9月11日至13日。展場規劃以「環保船隊與能源轉型、海運節能策略、智能碼頭、減排管理、生態保護」五大主軸，全面展現公司對永續發展的承諾與具體作為。

被問三商壽求親 中信金總座拋「併購3大原則」

中信金（2891）於今（12）日召開法說會，而總經理高麗雪針對近期三商壽（2867）標售案做出回應。她說，並不針對個案進行評論，整體策略以銀行、非銀行兩者7比3為目標，並以資產產生綜效等三大原則為考量。

加油再等等！ 油價下周預估最多降0.1元

民眾加油可以再等等！受到國際油價走跌影響，中油啟動平穩措施後，國內汽柴油下周預估可能不調整或調降0.1元。