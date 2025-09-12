ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

熱錢來了！外資單周大買1587億　鴻海連12買敲進逾24萬張

▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行,匯市。（圖／路透）

▲外資熱錢卡位，單周買超1587億。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

聯準會可望9月降息，點燃台股資金行情，本周順利突破2萬5千點，而外資買盤扮演關鍵性角色，今（12）日買超265.25億元，連續9個交易日站在買方，買超金額累計達2148億元，光本周買超金額為1587億元，華邦（2344）外資回補4.4萬張，為今日買超第一名個股，而鴻海（2317）則是連續12個交易買進，買超張數高達24.8萬張。

降息預期心理，國際資金湧入台股，點火權王台積電（2330）搭配8月營收3357億，創下歷史次高基本面題材，今日股價上攻1260元新高價位，而台股周線上漲980.06點或漲幅4%，以25474.64點作收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

三大法人今日買超257.95億元，外資買超265.25億元，連續9個交易日站在買方，累計買超金額已來到2148億元，本周買超金額1587億元；投信續站賣方，賣超56.71億元，連14賣；自營商買超49.41億元，自行買賣部分買超12.2億元，避險操作方面買超37.21億元。

今日外資買超前10名，6檔為電子股、4檔為金融股，近期記憶體傳出調漲的聲音，外資大買超華邦電（2344）4萬4686張，居外資買超第一名個股，鴻海（2317）挾著iPhone 17上市題材，外資買超2萬7784張，為買超第二名個股，值得注意，外資連12日買超鴻海，累計買超24.8萬，買超金額約521.63億元。

台新新光（2887）、永豐金（2890）兩檔金融股分居外資買超第三、四名個股，買超張數2萬471張以及2萬215張，仁寶（2324）則為買超第五名個股，買超張數1萬6479張。

買超第六～十名個股分別凱基金（2883）1萬6436張、中信金（2891）1萬6244張、英業達（2356）1萬5324張、群創（3481）1萬5320張，以及友達（2409）1萬5170張。

關鍵字： 外資台股買超降息鴻海

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

陸劇大婚場面「小狗搶戲」　網友抓包牠「狗腳卡住」XD

推薦閱讀

軍工股漲勢熄火？　領頭羊雷虎出關開高走低重挫逾8%　

軍工股漲勢熄火？　領頭羊雷虎出關開高走低重挫逾8%　

軍工股領頭羊雷虎（8033）於今（12）日結束20分鐘一盤分盤交易，恢復正常交易，股價開高走低，最低來到163.5元，跌逾8%，雷虎不再「虎虎生風」，軍工類股漲勢也跟熄火，龍德造船（6753）創高後走跌，軍工航太相關漢翔（2634）、長榮航太（2645），以及台船（2208）、寶一（8222）、精剛（1584）維持平盤附近整理。

2025-09-12 11:03
茂達獲國巨溢價2成收購　奔漲停11萬張排隊等著買

茂達獲國巨溢價2成收購　奔漲停11萬張排隊等著買

動元件大廠國巨 （2327） 宣布收購公開收購IC廠茂達 （6138） ，茂達今（12）日股價開盤即跳空漲停鎖死，高掛逾11萬張委買單。

2025-09-12 09:47
準千金股？台達電股價再刷新高　3外資調高目標價至1000元

準千金股？台達電股價再刷新高　3外資調高目標價至1000元

台達電（2308）今（12）日股價再衝高至854元，創下歷史新高，3家外資包括日系外資、美系外資及亞系外資在最新出爐的報告中都調高目標價，同步上看1000元，都重申「買進」及「加碼」評等，市場看好台達電有機會成為下一檔千金股。

2025-09-12 12:49
達運光電董座遭聲押　股價垂淚摜第2根跌停

達運光電董座遭聲押　股價垂淚摜第2根跌停

寬頻放大器大廠達運光電（8045）因中科院鵬園院區標案弊案，董座涉案遭聲押禁見，股價繼昨（11）日跌停後，今（12）日續跌停鎖死94.5元跌停價。

2025-09-12 11:18
債蛙笑了！「全球資產定價之錨」跌破4%　債券ETF齊走揚

債蛙笑了！「全球資產定價之錨」跌破4%　債券ETF齊走揚

美國 8 月CPI 數據符合預期，市場押注美國聯準會（Fed）下周會議啟動降息循環，素有「全球資產定價之錨」之稱的10年期美債收益率周四（11日）盤中一度跌破備受矚目的4%大關，刷新5個月低點，受此影響，台股中債券ETF全面走揚，其中2檔規模逾2000億元的元大美債20年（00679B）與國泰20年美債（00687B）股價從今年低點反彈近1成。

2025-09-12 12:26
熱錢來了！外資單周大買台股1587億　鴻海連12買敲進逾24萬張

熱錢來了！外資單周大買台股1587億　鴻海連12買敲進逾24萬張

聯準會可望9月降息，點燃台股資金行情，本周順利突破2萬5千點，而外資買盤扮演關鍵性角色，今（12）日買超265.25億元，連續9個交易日站在買方，買超金額累計達2148億元，光本周買超金額為1587億元，華邦（2344）外資回補4.4萬張，為今日買超第一名個股，而鴻海（2317）則是連續12個交易買進，買超張數高達24.8萬張。

2025-09-12 16:45
多家做1700美元低價、美國線下周一漲價恐將大打折　SCFI下跌3.21%　

多家做1700美元低價、美國線下周一漲價恐將大打折　SCFI下跌3.21%　

貨櫃船公司下周一(15日)美國線每大箱(40呎櫃)運價調升1000美元計畫，因為本月1日美西漲到2300、美東漲到3300美元的運價，目前多已跌回1900-2150美元，兩家非聯盟船與馬士基航運美西線僅收1700-1800美元，超大型與大型攬貨公司估下周一漲價將大打折扣。今(12)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌16.33點，跌幅3.21%，指數來到1398.11點。

2025-09-12 16:07
長榮海運參展亞太永續博覽會　展現對永續發展的承諾

長榮海運參展亞太永續博覽會　展現對永續發展的承諾

長榮海運（2603）以「綠色航運 永續未來」為主題，特別參加由台灣永續能源研究基金會於台北世貿一館舉辦的「2025 亞太永續博覽會」，展期自9月11日至13日。展場規劃以「環保船隊與能源轉型、海運節能策略、智能碼頭、減排管理、生態保護」五大主軸，全面展現公司對永續發展的承諾與具體作為。

2025-09-12 15:40
被問三商壽求親　中信金總座拋「併購3大原則」

被問三商壽求親　中信金總座拋「併購3大原則」

中信金（2891）於今（12）日召開法說會，而總經理高麗雪針對近期三商壽（2867）標售案做出回應。她說，並不針對個案進行評論，整體策略以銀行、非銀行兩者7比3為目標，並以資產產生綜效等三大原則為考量。

2025-09-12 15:40
加油再等等！　油價下周預估最多降0.1元

加油再等等！　油價下周預估最多降0.1元

民眾加油可以再等等！受到國際油價走跌影響，中油啟動平穩措施後，國內汽柴油下周預估可能不調整或調降0.1元。

2025-09-12 15:17

讀者迴響

熱門新聞

存2千萬爽退休！55歲男1個月就後悔求公司：讓我回去

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

達運光電董座遭聲押　股價垂淚摜第2根跌停

新店富人區生活機能佳　在地房仲：釋出稀少「全區僅約10戶」

隱形股王康霈3天市值蒸發542億　「航海王」張濬安閃過

財政部出手課網紅稅！4大要件一次看

今彩539開出2注頭獎　各得800萬「獎落桃園、花蓮」

檢舉達人快看！財政部抓「洗產地」獎金最高480萬

康霈*2根跌停後巴逆逆停損　結果瘋拉33.5元

快訊／3銀行未過關！　金管會「川普關稅」嚴重情境壓力測試開獎了

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366