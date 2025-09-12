ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

長榮航空獲APEX肯定　囊括五星航司、最佳座椅舒適度雙獎項

▲▼航空乘客體驗協會APEX於美國加州長灘市舉行頒獎典禮，長榮航空榮獲「全球五星級航空公司」及「最佳座椅舒適度」雙料大獎。（圖／長榮航提供）

▲長榮航空榮獲「全球五星級航空公司」及「最佳座椅舒適度」雙料大獎。（圖／長榮航提供）

記者高兆麟／台北報導

全球知名的航空乘客體驗協會(APEX, Airline Passenger Experience Association)11日在美國加州長灘市舉行頒獎典禮，長榮航空（2618）再次獲得全球旅客肯定，榮獲「全球五星級航空公司(Five Star Global Airline)」及「最佳座椅舒適度(Best Global Seat Comfort Award)」兩大獎項。

APEX及FTE(Future Travel Experience)舉辦之博覽會為全球最大規模的航空盛會之一，免費開放一般大眾及商務人士入場，展覽內容有全球航空產業、航空相關服務商最具創新性的解決方案平台，以及最新產品概念，提供航空公司和機場最佳服務、最符合經濟及營運效益之方案。

APEX此次舉辦的航空大獎(Airline Awards)和最佳類別大獎(Best Awards)，針對全球600多家航空公司、超過100萬個航班乘客，以全球、區域、廉價航空三種類別進行評比，項目包含「客艙舒適度」、「客艙服務」、「機上餐飲」、「機上娛樂」和「機上網路」等，調查結果提供予專業的外部審核公司查驗，挑選入圍五星級和四星級評鑑的航空公司，以及各航空公司在各項目脫穎而出的獎項。長榮航空自2018年開始，已第八度被評為「全球五星級航空」，此次也榮獲「最佳座椅舒適度」獎項肯定。

長榮航空表示，安全及服務向來是長榮航空堅持的核心價值，此外，備受旅客關注的機上用品及餐飲也不斷推陳出新，近期宣布與法日潮流品牌Maison Kitsuné跨界合作，推出全新過夜包、睡衣和拖鞋，也與長榮空廚攜手為桃園—紐約航線全艙等旅客，量身打造全新菜單，讓每位旅客都能感受到無微不至的五星級服務。

長榮航空多年來持續在各類航空評比中受到肯定，除了此次獲頒APEX獎項外，也連續十年榮獲SKYTRAX評選為「五星級航空公司」，國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com更給予2025年「全球二十五大最安全航空公司」第7名肯定。長榮航空將持續精進各項服務，不斷提升軟硬體設備，提供旅客最安全舒適的貼心服務，為每趟飛行留下美好的回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵字： 長榮航空

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

陸劇大婚場面「小狗搶戲」　網友抓包牠「狗腳卡住」XD

推薦閱讀

軍工股漲勢熄火？　領頭羊雷虎出關開高走低重挫逾8%　

軍工股漲勢熄火？　領頭羊雷虎出關開高走低重挫逾8%　

軍工股領頭羊雷虎（8033）於今（12）日結束20分鐘一盤分盤交易，恢復正常交易，股價開高走低，最低來到163.5元，跌逾8%，雷虎不再「虎虎生風」，軍工類股漲勢也跟熄火，龍德造船（6753）創高後走跌，軍工航太相關漢翔（2634）、長榮航太（2645），以及台船（2208）、寶一（8222）、精剛（1584）維持平盤附近整理。

2025-09-12 11:03
茂達獲國巨溢價2成收購　奔漲停11萬張排隊等著買

茂達獲國巨溢價2成收購　奔漲停11萬張排隊等著買

動元件大廠國巨 （2327） 宣布收購公開收購IC廠茂達 （6138） ，茂達今（12）日股價開盤即跳空漲停鎖死，高掛逾11萬張委買單。

2025-09-12 09:47
準千金股？台達電股價再刷新高　3外資調高目標價至1000元

準千金股？台達電股價再刷新高　3外資調高目標價至1000元

台達電（2308）今（12）日股價再衝高至854元，創下歷史新高，3家外資包括日系外資、美系外資及亞系外資在最新出爐的報告中都調高目標價，同步上看1000元，都重申「買進」及「加碼」評等，市場看好台達電有機會成為下一檔千金股。

2025-09-12 12:49
達運光電董座遭聲押　股價垂淚摜第2根跌停

達運光電董座遭聲押　股價垂淚摜第2根跌停

寬頻放大器大廠達運光電（8045）因中科院鵬園院區標案弊案，董座涉案遭聲押禁見，股價繼昨（11）日跌停後，今（12）日續跌停鎖死94.5元跌停價。

2025-09-12 11:18
債蛙笑了！「全球資產定價之錨」跌破4%　債券ETF齊走揚

債蛙笑了！「全球資產定價之錨」跌破4%　債券ETF齊走揚

美國 8 月CPI 數據符合預期，市場押注美國聯準會（Fed）下周會議啟動降息循環，素有「全球資產定價之錨」之稱的10年期美債收益率周四（11日）盤中一度跌破備受矚目的4%大關，刷新5個月低點，受此影響，台股中債券ETF全面走揚，其中2檔規模逾2000億元的元大美債20年（00679B）與國泰20年美債（00687B）股價從今年低點反彈近1成。

2025-09-12 12:26
長榮航空獲APEX肯定　囊括五星航司、最佳座椅舒適度雙獎項

長榮航空獲APEX肯定　囊括五星航司、最佳座椅舒適度雙獎項

全球知名的航空乘客體驗協會(APEX, Airline Passenger Experience Association)11日在美國加州長灘市舉行頒獎典禮，長榮航空（2618）再次獲得全球旅客肯定，榮獲「全球五星級航空公司(Five Star Global Airline)」及「最佳座椅舒適度(Best Global Seat Comfort Award)」兩大獎項。

2025-09-12 19:38
1個月翻車2次！PCB妖股金居爆3271.3萬違約交割　今年上櫃最大筆

1個月翻車2次！PCB妖股金居爆3271.3萬違約交割　今年上櫃最大筆

台股創新高，股海翻車事故照常發生！上櫃PCB概念股金居（8358）今（12）日再爆3271.3萬元違約交割，創下1個月內2度車意外事故，違約金額刷新今年上櫃最大筆排行。

2025-09-12 19:31
台新新光金啟動新一輪整併　元富證、元富期納入旗下

台新新光金啟動新一輪整併　元富證、元富期納入旗下

台新新光金（2888）於今（12）日召開重大訊息說明會，宣布證券、期貨子公司換股合併，元富證券將併入台新證券，換股比例為台新證券1.1264股普通股換發元富證券普通股1股；元富期貨也將併入台新期貨，預計台新期貨以每2.1028股普通股加計現金3.5714元，取得元富期貨1股普通股。

2025-09-12 19:09
台積電收1260元平天價　 2上市公司逢高處分落袋為安

台積電收1260元平天價　 2上市公司逢高處分落袋為安

台積電（2330）今（12）日以1260元作收平天價，統計本周上漲幅度近7%，不過皇翔（2545）與奇偶（3356）2家上市公司趁勢獲利了結台積電持股，各獲利7000萬餘元和1.1億餘元。

2025-09-12 18:07
台日首檔跨境連結ETF東證所掛牌　國泰00881進軍日本市場

台日首檔跨境連結ETF東證所掛牌　國泰00881進軍日本市場

國泰金（2882）旗下國泰投信偕同日本大和資產管理於今（12）日共同宣布正式掛牌台日首檔跨境連結ETF「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」(iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数，iFreeETF Cathay Taiwan Tech Leader Index，日股代號413A)，台灣資產管理版圖再寫全新篇章。

2025-09-12 18:06

讀者迴響

熱門新聞

1個月翻車2次！PCB妖股金居爆3271.3萬違約交割　今年上櫃最大筆

存2千萬爽退休！55歲男1個月就後悔求公司：讓我回去

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

達運光電董座遭聲押　股價垂淚摜第2根跌停

新店富人區生活機能佳　在地房仲：釋出稀少「全區僅約10戶」

隱形股王康霈3天市值蒸發542億　「航海王」張濬安閃過

財政部出手課網紅稅！4大要件一次看

今彩539開出2注頭獎　各得800萬「獎落桃園、花蓮」

檢舉達人快看！財政部抓「洗產地」獎金最高480萬

康霈*2根跌停後巴逆逆停損　結果瘋拉33.5元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366