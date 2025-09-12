大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

記者陳瑩欣／台北報導

大樂透第114000087期獎號12日晚間開出頭獎，一人獨得3.15億元獎金，由台中市篤行路上的「旺萊旺彩券行」開出，投注站劉姓業者透露，店內有「5尊財神爺和一隻自己跑來的貓」，成為最近好運連連的關鍵。

▲▼台中「旺萊旺彩券行」開出大樂透3.15億元頭獎一注獨得，業者認為「奶茶」功不可沒。（圖／記者陳瑩欣翻攝，下同）

「旺萊旺彩券行」有2次今彩539頭獎開出的紀錄，一次是去年3月5日第113000056期，另一次則是113年7月19日第113000173期。今年還有開出大樂透百萬大紅包、去年3月8日則是有大樂透貳獎1人獨得898萬元，運勢超旺。

由於旺萊旺彩券行「開出紅盤」生意一直很好，這次開出大樂透一注獨得，業者開心放鞭炮慶祝，並信心滿滿表示「我們會再繼續開出大獎來，一直旺！」

▲台中「旺萊旺彩券行」大獎紀錄相當精采。

「我們彩券行叫旺萊旺，啊就真的很旺！」劉小姐透露，店裡最近來了一隻貓咪，很得人疼，客人喜歡互動還因貓咪的毛色幫牠取名「奶茶」，讓整間店氣氛熱鬧。

▲▼台中「旺萊旺彩券行」鎮店之寶曝光。

另外，旺萊旺彩券行常駐5尊財神爺，比別家彩券行只有1尊鎮場還多，陣容堅強下果然開出一注獨得大獎。

依台彩公告，第114000087期獎號由小到大為02、03、04、11、15、41。特別號26。