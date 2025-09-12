ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

記者陳瑩欣／台北報導

大樂透第114000087期獎號12日晚間開出頭獎，一人獨得3.15億元獎金，由台中市篤行路上的「旺萊旺彩券行」開出，投注站劉姓業者透露，店內有「5尊財神爺和一隻自己跑來的貓」，成為最近好運連連的關鍵。

▲▼台中「旺萊旺彩券行」開出大樂透3.15億元頭獎一注獨得，鎮店之寶曝光。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

▲▼台中「旺萊旺彩券行」開出大樂透3.15億元頭獎一注獨得，業者認為「奶茶」功不可沒。（圖／記者陳瑩欣翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台中「旺萊旺彩券行」開出大樂透3.15億元頭獎一注獨得，鎮店之寶曝光。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

「旺萊旺彩券行」有2次今彩539頭獎開出的紀錄，一次是去年3月5日第113000056期，另一次則是113年7月19日第113000173期。今年還有開出大樂透百萬大紅包、去年3月8日則是有大樂透貳獎1人獨得898萬元，運勢超旺。

由於旺萊旺彩券行「開出紅盤」生意一直很好，這次開出大樂透一注獨得，業者開心放鞭炮慶祝，並信心滿滿表示「我們會再繼續開出大獎來，一直旺！」

▲▼台中「旺萊旺彩券行」開出大樂透3.15億元頭獎一注獨得，鎮店之寶曝光。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

▲台中「旺萊旺彩券行」大獎紀錄相當精采。

「我們彩券行叫旺萊旺，啊就真的很旺！」劉小姐透露，店裡最近來了一隻貓咪，很得人疼，客人喜歡互動還因貓咪的毛色幫牠取名「奶茶」，讓整間店氣氛熱鬧。

▲▼台中「旺萊旺彩券行」鎮店之寶曝光。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

▲▼台中「旺萊旺彩券行」鎮店之寶曝光。

另外，旺萊旺彩券行常駐5尊財神爺，比別家彩券行只有1尊鎮場還多，陣容堅強下果然開出一注獨得大獎。

▲▼台中「旺萊旺彩券行」開出大樂透3.15億元頭獎一注獨得，鎮店之寶曝光。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

依台彩公告，第114000087期獎號由小到大為02、03、04、11、15、41。特別號26。

關鍵字： 彩券行台中大樂透財神奶茶影音

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

推薦閱讀

軍工股漲勢熄火？　領頭羊雷虎出關開高走低重挫逾8%　

軍工股漲勢熄火？　領頭羊雷虎出關開高走低重挫逾8%　

軍工股領頭羊雷虎（8033）於今（12）日結束20分鐘一盤分盤交易，恢復正常交易，股價開高走低，最低來到163.5元，跌逾8%，雷虎不再「虎虎生風」，軍工類股漲勢也跟熄火，龍德造船（6753）創高後走跌，軍工航太相關漢翔（2634）、長榮航太（2645），以及台船（2208）、寶一（8222）、精剛（1584）維持平盤附近整理。

2025-09-12 11:03
茂達獲國巨溢價2成收購　奔漲停11萬張排隊等著買

茂達獲國巨溢價2成收購　奔漲停11萬張排隊等著買

動元件大廠國巨 （2327） 宣布收購公開收購IC廠茂達 （6138） ，茂達今（12）日股價開盤即跳空漲停鎖死，高掛逾11萬張委買單。

2025-09-12 09:47
準千金股？台達電股價再刷新高　3外資調高目標價至1000元

準千金股？台達電股價再刷新高　3外資調高目標價至1000元

台達電（2308）今（12）日股價再衝高至854元，創下歷史新高，3家外資包括日系外資、美系外資及亞系外資在最新出爐的報告中都調高目標價，同步上看1000元，都重申「買進」及「加碼」評等，市場看好台達電有機會成為下一檔千金股。

2025-09-12 12:49
達運光電董座遭聲押　股價垂淚摜第2根跌停

達運光電董座遭聲押　股價垂淚摜第2根跌停

寬頻放大器大廠達運光電（8045）因中科院鵬園院區標案弊案，董座涉案遭聲押禁見，股價繼昨（11）日跌停後，今（12）日續跌停鎖死94.5元跌停價。

2025-09-12 11:18
債蛙笑了！「全球資產定價之錨」跌破4%　債券ETF齊走揚

債蛙笑了！「全球資產定價之錨」跌破4%　債券ETF齊走揚

美國 8 月CPI 數據符合預期，市場押注美國聯準會（Fed）下周會議啟動降息循環，素有「全球資產定價之錨」之稱的10年期美債收益率周四（11日）盤中一度跌破備受矚目的4%大關，刷新5個月低點，受此影響，台股中債券ETF全面走揚，其中2檔規模逾2000億元的元大美債20年（00679B）與國泰20年美債（00687B）股價從今年低點反彈近1成。

2025-09-12 12:26
大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

大樂透第114000087期獎號12日晚間開出頭獎，一人獨得3.15億元獎金，由台中市篤行路上的「旺萊旺彩券行」開出，投注站劉姓業者透露，店內有「5尊財神爺和一隻自己跑來的貓」，成為最近好運連連的關鍵。

2025-09-12 22:28
歐洲線運價連跌七周　本周已出現成本價、第四季恐成虧錢航線

歐洲線運價連跌七周　本周已出現成本價、第四季恐成虧錢航線

上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)顯示，歐洲線運價已經連跌七周，自8月1日每箱(20呎櫃)2051美元跌至今(12)日的1154美元，跌幅44.03%，若以每大箱(40呎櫃)運價來看，則是自3100美元跌至1700美元，跌幅為45.16%，不過本周已有船公司提供每大箱1500與1600美元運價，呈現腰斬現象，價格則在成本價上下。

2025-09-12 21:39
長榮航空獲APEX肯定　囊括五星航司、最佳座椅舒適度雙獎項

長榮航空獲APEX肯定　囊括五星航司、最佳座椅舒適度雙獎項

全球知名的航空乘客體驗協會(APEX, Airline Passenger Experience Association)11日在美國加州長灘市舉行頒獎典禮，長榮航空（2618）再次獲得全球旅客肯定，榮獲「全球五星級航空公司(Five Star Global Airline)」及「最佳座椅舒適度(Best Global Seat Comfort Award)」兩大獎項。

2025-09-12 19:38
1個月翻車2次！PCB妖股金居爆3271.3萬違約交割　今年上櫃最大筆

1個月翻車2次！PCB妖股金居爆3271.3萬違約交割　今年上櫃最大筆

台股創新高，股海翻車事故照常發生！上櫃PCB概念股金居（8358）今（12）日再爆3271.3萬元違約交割，創下1個月內2度車意外事故，違約金額刷新今年上櫃最大筆排行。

2025-09-12 19:31
台新新光金啟動新一輪整併　元富證、元富期納入旗下

台新新光金啟動新一輪整併　元富證、元富期納入旗下

台新新光金（2888）於今（12）日召開重大訊息說明會，宣布證券、期貨子公司換股合併，元富證券將併入台新證券，換股比例為台新證券1.1264股普通股換發元富證券普通股1股；元富期貨也將併入台新期貨，預計台新期貨以每2.1028股普通股加計現金3.5714元，取得元富期貨1股普通股。

2025-09-12 19:09

讀者迴響

熱門新聞

1個月翻車2次！PCB妖股金居爆3271.3萬違約交割　今年上櫃最大筆

存2千萬爽退休！55歲男1個月就後悔求公司：讓我回去

大樂透3.15億頭獎一注獨得！獎落台中

新店富人區生活機能佳　在地房仲：釋出稀少「全區僅約10戶」

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

達運光電董座遭聲押　股價垂淚摜第2根跌停

隱形股王康霈3天市值蒸發542億　「航海王」張濬安閃過

財政部出手課網紅稅！4大要件一次看

空軍畢業文曝慘賠1650萬　專家點3大致命錯誤

康霈*2根跌停後巴逆逆停損　結果瘋拉33.5元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366