抽中拼賺43萬！林百里「金孫」達明申購周二起跑 報酬率180%

AI機器人題材旺，廣達(2382)董事長林百里親自站台認證的「金孫」達明（4585）股票初次上市抽籤申購本周二（16）日起跑，由於每股承銷價僅238元，較12日收盤價低430元，估計抽中可拼賺逾43萬元，報酬率將達180.7%。

電價「凍漲」尚未定案！ 經濟部：月底前審議會拍板

市場預期9月電價可能凍漲，經濟部今（14）日表示，電價是否調整由「電價費率審議會」決定，媒體所報電價調整方向均屬臆測，審議會將考量產業情況、民生物價、國際燃料價格及台電財務，做出合適的決定。

中信金獲亞太暨台灣永續行動12項大獎 再得台北金鵰微電影展4獎項

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）積極運用金融影響力實踐聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），旗下子公司中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）與台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）勇奪「2025亞太暨台灣永續行動獎」12項大獎，獲獎數列居所有企業之冠。此外，中國信託金控以《來自西拉雅的追鷹人》等4部影片抱回「2025第九屆台北金鵰微電影展」永續微電影1項金獎、3項銀獎的肯定，充分展現多元永續成果。

超級央行周來了！美加台英日接力秀 法人緊盯資金流向

國際金融市場本周將迎來各國央行密集的利率決策，從加拿大、美國、台灣到英國、日本都將陸續公布政策走向，投資人正嚴陣以待，預料將牽動全球匯率與資金流向。

加油等等！ 明起汽、柴油各降0.1元

台灣中油公司自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升26.3元。

復旦微電子在台辦事處遭美列實體名單 經部爆「沒有進出口資格」

美商務部近日將全球32個實體列入實體名單，其中在台登記為「港商」的復旦微電子台灣辦事處也在名單上，經濟部今（14）日表態，該辦事處並未有進出口廠商資格，將進一步查核該辦事處實際經營業務是否與當初申請相符，要求業者落實盡職調查。

新高行情加持 一表看淨值登頂10檔全球科技基金

以科技股為主的美股那斯達克、台股加權等市場指數近期屢創新高，全球科技主題基金在新高行情加持下，推升10檔全球科技基金淨值也同步登頂，包括復華全球物聯網科技、瀚亞美國高科技、統一全球新科技、富蘭克林華美AI新科技、復華亞太神龍科技等規模居前之基金，除了以美國科技股為主軸之外，布局觸角延伸至台、日、韓以及近期表現強勢的陸港股AI供應鏈族群，掌握各區域產業類股投資機會。

92歲嬤離世...生前「1習慣」資產變3.8億 孫子嚇喊：比繼承時更多

日本東京一名92歲婦人藤田光子（化名）近日過世，家人在整理遺物時驚訝發現，她名下的存摺和投資資產竟累積至3.8億日圓（約新台幣7,794萬元），比20年前繼承丈夫遺產時還要多。35歲的孫子藤田健吾（化名）看到存摺時直呼，「這真的是奶奶的存摺嗎？存款竟比當年還多！」

股價一直漲「定期定額反而虧？」 網點出2關鍵：誰會知道

股票漲跌難以捉摸，有很多人都會採取「定期定額」的投資方式。不過近日就有網友想知道，如果股票一直往上漲的話，定期定額不就很虧嗎？貼文曝光後，引起討論，網友紛紛表示，「如果你能完美預測每次漲跌，當然可以做少年股神，一直做短期價差」、「因為你已經得知結果了，當然可以這樣講」。

錯把興達電廠出力圖當振動圖 台電：火災事故仍在調查勿揣測

有關今（13）日國民黨召開記者會，質疑日前興達電廠火警事故係因機組過度操作導致零件磨損，台電澄清，記者會中議員把「機組出力圖」說成「機組振動圖」指控，實是對機組運作及電力專業的誤解，也突顯電廠運轉是有其專業性，不應將破碎訊息隨意拼湊解讀。