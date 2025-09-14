抽中拼賺43萬！林百里「金孫」達明申購周二起跑　報酬率180%

▲廣達董事長林百里資料照。（圖／記者黃國霖攝）
記者高兆麟／台北報導
AI機器人題材旺，廣達(2382)董事長林百里親自站台認證的「金孫」達明（4585）股票初次上市抽籤申購本周二（16）日起跑，由於每股承銷價僅238元，較12日收盤價低430元，估計抽中可拼賺逾43萬元，報酬率將達180.7%。
證交所資料顯示，達明申購期間自9月16日至18日截止，僅承銷3104張，預計9月22日抽籤。
達明最大股東為廣達子公司廣明光電（6188），持股比例高達78.29%，達明因此獲林百里以「金孫」形容；而達明的第2大股東則是台灣歐姆龍，持股比例則為11.11%。
今年下半年抽籤股題材旺，證交所統計發現，光是8月底抽籤的大研生醫（7780）就吸引42萬2980件申購，凍資668.3億；精成科（6191）則有32萬1391件申購，凍資24.29億元，動力-KY（6591）、新代（7750）、禾榮科（7799）皆有超過10萬件以上的申購收件，相當熱鬧。由於達明申購承銷價238元，每股較市價低430元，價差超過上述多檔人氣標的，為近期最大、話題性最強的一次抽籤。
另外，興櫃綠能環保業惠民實業（6971）預計在本周五（19日）開放初上櫃申購，每股申購價32.2元，較市價48.9元低16.7元，抽中可拼賺1萬6700元，預計9月25日抽籤。
