股價一直漲「定期定額反而虧？」　網點出2關鍵：誰會知道

▲很多人都會採取「定期定額」的投資方式。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

股票漲跌難以捉摸，有很多人都會採取「定期定額」的投資方式。不過近日就有網友想知道，如果股票一直往上漲的話，定期定額不就很虧嗎？貼文曝光後，引起討論，網友紛紛表示，「如果你能完美預測每次漲跌，當然可以做少年股神，一直做短期價差」、「因為你已經得知結果了，當然可以這樣講」。

這名網友在Dcard上，以「股票一直漲，定期定額不就超虧？」為標題發文，提到他ETF都是定期定額，每個月中都會買一點。但眼見價格漲這麼多，只要買了，他內心就會覺得很虧，所以想知道大家的想法，如果股票一直漲，定期定額是不是就超虧？

貼文曝光後，不少網友表示，「問題是，如果你知道哪時候會跌，哪時候會漲，那你也不需要買定期定額了」、「定期定額就是為了攤平每次購入的均價啊，連自己買進的策略都沒花時間了解，怎麼敢把錢丟進去啊」、「誰會知道會漲還是會跌」。

也有網友回應，「當然100萬一筆投入比分100個月定期定額好，問題只是沒有多少人可以突然生出100萬的閒錢」、「定期定額一般是因為錢不夠」、「你有本錢一次大額單筆投資嗎？沒有就不用講」。還有網友指出，「所以加減碼很重要」、「可以自己手動調整，或是先暫停定期定額改主動式投資」。