00982A息利雙收創業界首例　投資人樂喊「發財新歡」

▲台股研究示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲主動式ETF告捷，00982A配息、填息與入帳皆創業界先河，投資人開心賺。

記者陳瑩欣／台北報導

台股主動式ETF話題不斷，新兵主動群益台灣強棒（00982A）配息、填息、入帳皆創業界先河，存股族息利雙收，樂喊「發財新歡」，法人觀察，目前台股正值第2階段成長期，與其擔心泡沫破裂不如先專注能吹多大，主動式ETF有經理人操盤，較易掌握題材性的股票行情。

00982A日前公告每股配0.236元，年化配息率超過8%，只花2個交易日填息達陣，更在9月11日入帳，今年來含息績效也上漲逾30%，更彰顯出配息、績效都不錯息利雙收的主動優勢，讓投資人按讚。

▲▼00982A。

43歲的團媽Kelly表示，疫情期間靠揪團生意小賺一筆，她這幾年將獲利投入群益台灣精選高息（00919）這類ETF中都有不錯成績，這次同家公司推出主動式ETF讓她願意嘗試，想不到小買10張00982A，不到半年就有2360元配息入帳，息利雙收相當驚喜，直呼「我的發財新歡」。

▲▼00982A。

39歲在補教業工作的Peter也指出，少子化補習班工作穩定度不高，現在靠一般工作與兼差家教賺錢很不穩定，透過投資00982A息利雙收，看到淨值頻創新高，Peter說：「我在配息入帳後決定再加碼持有。」

「股怪教授」、摩爾投顧分析師謝晨彥指出，目前市場走向「一個台股，兩個世界」，在聯準會降息、AI需求雜音消除以及半導體展利多題材支撐下，加權指數有望續強，建議持續關注半導體展釋出的產業利多，逢低偏多操作。

謝晨彥指出，主動式ETF為例，這類標的等於過去我們熟知的基金，有經理人操盤，較易掌握題材性的股票行情。

抓緊AI趨勢掌握先機

「AI當然有泡沫，但現在才在第2階段成長期，與其擔心泡沫會不會破，不如先專注能吹多大。」謝晨彥觀察，00982A在9月初主動選股加入有AI題材的IC設計股力旺（3529），成分股來到52檔，顯示操作彈性較一般被動式ETF更大。

法人指出，00982A成分股權重超過3%以上的8檔標的分別是台積電（2330）、鴻海（2317）、聖暉*（5536）、台達電（2308）、緯穎（6669）、智邦（2345）、奇鋐（3017）與達興材料（5234），皆為強勢成長股，成為00982A敢大聲說話的底氣。

台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，加上對台股科技產業長期保持成長的樂觀態度，在AI逐漸取代消費電子產品成為未來趨勢下，台灣最重要的半導體與硬體相關概念股皆可望迎來新一波的週期成長。

