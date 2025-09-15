台北市十大熱銷社區揭曉！萬華這社區平均月成交3戶居冠

▲近一年台北市前十熱門交易住宅社區中，「成功國宅」因地段優勢、房價親民等優勢，位居第二。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團彙整內政部實價登錄資訊，統計近一年台北市前十熱門交易住宅社區，其中萬華區的「台北晶麒」累計交易40戶居冠，平均每個月至少有3戶成交；而熱銷榜上有一半是國宅社區，凸顯國宅社區在台北中古屋房市中的熱絡程度。

北市十大熱銷社出爐！萬華區4社區上榜居12行政區之冠

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「台北晶麒」社區位於萬華區龍山寺生活圈且鄰近西門商圈，生活機能相當成熟，然而區域內屋齡普遍偏高，往往容易給人老舊的印象。而「台北晶麒」社區目前屋齡不到10年，屬於區域內少有的大型新社區，房型以小坪數為主，近一年平均每坪76.5萬元、平均總價2,040萬元，憑藉相對親民的總價與生活機能，深受小資購屋族群的青睞。

▲萬華區的「台北晶麒」因總價親民、屋齡新、生活機能完整等優勢，成為近一年台北交易最熱的社區。

位於萬華區青年公園周邊的「國光國宅」與「青年新城」社區，近一年各累計16與15戶交易，分別排名第5與第6。陳金萍指出，「國光國宅」與「青年新城」兩社區皆鄰近青年公園，都是屋齡40年上下的國宅社區，不僅享有公園綠地環境，社區周邊生活機能完善，同時還享有未來捷運萬大樹林線的交通機能。目前房價6-7字頭，吸引注重生活機能的首購或小家庭入主。

高房價下國宅社區性價比更高！前十熱銷社區國宅占一半

觀察十大熱銷住宅社區榜單中，除了萬華區的「國光國宅」與「青年新城」外，國宅社區還有「成功國宅」、「大直美堤花園」與「忠駝國宅」入列。陳金萍分析，位於大安區的「成功國宅」以及信義區的「忠駝國宅」雖屋齡偏高，但地段佳、生活機能完整，且坪數規劃符合家庭需求，再加上房價相對於周邊的中古住宅親民，使得國宅在市場上形成「高流通性」優勢，仍吸引許多有意購入精華地段房產的購屋族進駐。

至於中山區的「大直美堤花園」，陳金萍說明，「大直美堤花園」位於大直重劃區，享有鄰近基隆河景觀與寬敞綠地，周邊生活圈發展成熟，社區屋齡約25年，屬於相對年輕的國宅社區，平均房價每坪74.9萬元，房價相對周邊豪宅聚落親民許多。

陳金萍提醒，台北市的國宅社區多位在開發成熟的地段，擁有完善交通及生活機能，價格也相較周邊中古大樓來得親民，加上管理費便宜、公設比低，以及開放式中庭設計，相當適合家庭或銀髮族群居住，因此，吸引不少購屋民眾關注。不過，也由於興建時間早，多數國宅社區屋齡偏高，總戶數多，民眾購買時仍須留意檢視屋況情形，並根據屋況規劃修繕計畫，才能讓購屋的過程更安心順遂。

